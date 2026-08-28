Detuvieron a un transa sospechado de vender dosis de droga al menudeo en Colón

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Policiales

Una investigación por venta de drogas en Colón terminó con un detenido de 37 años y el secuestro de cocaína fraccionada, elementos para rebajarla y tecnología.

Una investigación por venta de drogas en Colón derivó en la detención de un sospechoso de 37 años, acusado de comercializar cocaína al menudeo. El allanamiento permitió secuestrar dosis fraccionadas, elementos utilizados para estirar y dividir la sustancia y dispositivos tecnológicos considerados de interés para la causa.

El procedimiento fue realizado durante la tarde del jueves por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino, con la colaboración de personal de la Estación de Policía de Colón, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Allanaron un comercio de Colón y secuestraron cocaína fraccionada en una causa por drogas. LA OPINION Investigación La causa se inició a partir de denuncias anónimas que advertían sobre una presunta actividad vinculada con la venta de sustancias estupefacientes en un comercio ubicado en inmediaciones de las calles 10 y 53, de la ciudad de Colón.

A partir de esa información y con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy, los investigadores especializados comenzaron a desarrollar distintas medidas probatorias destinadas a determinar si efectivamente en el lugar se desarrollaban maniobras relacionadas con la comercialización de drogas.

Durante las tareas de campo, los agentes realizaron seguimientos y observaciones que permitieron registrar movimientos que, de acuerdo con la investigación, guardarían relación con una actividad de venta de estupefacientes.

El trabajo de los investigadores también permitió establecer que el sospechoso había instalado otro comercio en inmediaciones de las calles 23 y 45. Si bien posteriormente ese establecimiento fue cerrado, los agentes habrían observado allí conductas que también fueron consideradas compatibles con la hipótesis delictiva que se investigaba.

Según las conclusiones incorporadas a la causa, los distintos comercios habrían sido utilizados como una suerte de pantalla para desarrollar la actividad investigada y, al mismo tiempo, dificultar las tareas de prevención y detección por parte de las fuerzas de seguridad.

Allanaron un comercio de Colón y secuestraron cocaína fraccionada en una causa por drogas. LA OPINION Allanamiento Con los elementos probatorios reunidos durante la investigación, el fiscal Godoy solicitó al Juzgado de Garantías Nº 2 una orden de registro domiciliario para el comercio situado sobre calle 10, entre 53 y 54, de Colón.

El procedimiento se concretó con la participación de los efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino y arrojó resultados considerados positivos por los investigadores.

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Durante el allanamiento, los policías secuestraron cocaína fraccionada y preparada presuntamente para su comercialización. También encontraron elementos que, según la pesquisa, serían utilizados para el estiramiento y fraccionamiento de la sustancia.

A esos elementos se sumó el secuestro de distintos aparatos tecnológicos considerados de importancia para profundizar la investigación y determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización.

El material incautado quedó incorporado como evidencia en la causa y será sometido a las medidas periciales y de análisis correspondientes, mientras los investigadores continúan trabajando sobre la información obtenida durante el procedimiento.

Detenido A partir de los resultados obtenidos durante el allanamiento y de las pruebas reunidas previamente, el fiscal Godoy dispuso la aprehensión del investigado, un sujeto de 37 años que quedó imputado por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes.

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La acusación se sustenta en el conjunto de elementos incorporados durante las tareas investigativas y en los objetos secuestrados durante el registro. La Justicia deberá ahora avanzar con las actuaciones procesales correspondientes para determinar la situación del imputado.

La investigación permanece abierta y los dispositivos tecnológicos incautados podrían aportar nuevos elementos sobre la modalidad utilizada para la presunta comercialización de drogas y sobre eventuales vínculos con otras personas.