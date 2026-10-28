Detuvieron a un convicto con arresto domiciliario: tenía drogas, un revólver y lo acusan de lesiones

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Policiales

La DDI Pergamino detuvo a un condenado que cumplía arresto domiciliario, acusado de agredir a un joven. En su vivienda secuestraron cocaína, marihuana, tusi, pastillas sintéticas y un arma.

La DDI Pergamino detuvo este martes a un convicto que cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico, acusado de golpear a un joven de 24 años en el rostro y provocarle una lesión que requirió sutura. Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores secuestraron dosis de distintas drogas, un revólver calibre .22 y otros elementos de interés para las causas judiciales.

El procedimiento se concretó en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por una agresión ocurrida el 14 de octubre. Las tareas de investigación permitieron identificar al presunto agresor, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por una causa anterior vinculada con la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La intervención policial reunió actuaciones de distintas fiscalías del Departamento Judicial Pergamino, con competencia en lesiones, evasión, estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego.

La agresión y la investigación De acuerdo con la denuncia presentada por Aarón Tadeo Díaz, de 24 años, el episodio ocurrió alrededor de las 21:00 del miércoles 14 de octubre, cuando se encontraba en la puerta de su vivienda, ubicada en Almafuerte al 700.

En esas circunstancias, un sujeto con el que mantenía conflictos de vieja data se habría presentado en el lugar y le habría aplicado un golpe de puño en el ojo derecho. La agresión le provocó un corte en la zona de la ceja que demandó dos puntos de sutura, según consta en las actuaciones policiales.

Tras la denuncia radicada en la Comisaría Tercera, la Fiscalía interviniente remitió las actuaciones a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino para profundizar las averiguaciones y establecer la identidad del sospechoso.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona donde se produjo el hecho. A partir de esas tareas lograron identificar al presunto autor como JF, de 26 años, quien se encontraba cumpliendo arresto domiciliario con una pulsera de monitoreo electrónico por una causa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento y detención, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de turno.

Allanamiento con resultado positivo El operativo se concretó este martes en una vivienda de Sabino al 1.600, donde los efectivos de la DDI hicieron efectiva la detención de Ferreira y secuestraron distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

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Entre los objetos incautados se encontraba un revólver calibre .22, marca Italia, de fabricación nacional, además de un automóvil Fiat Punto. El procedimiento también permitió hallar sustancias estupefacientes y pastillas que serán materia de las actuaciones correspondientes.

El detalle del secuestro incluyó 18,968 gramos de cocaína, 8,442 gramos de tusi, marihuana y siete pastillas de droga sintética conocidas como «rolla». La investigación deberá establecer las circunstancias de tenencia de las sustancias y su eventual destino, en el marco de la causa por comercialización de estupefacientes.

El hallazgo de la droga y del arma de fuego derivó en nuevas actuaciones judiciales, con intervención de las fiscalías competentes. La Fiscalía especializada en estupefacientes avaló lo actuado y dispuso las notificaciones correspondientes.

Tres investigaciones judiciales La causa por la agresión y la situación de arresto domiciliario quedó bajo intervención de la Fiscalía Nº 5, a cargo del fiscal Francisco Furnari. Por su parte, la Fiscalía Nº 9, especializada en estupefacientes y a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy, interviene en la investigación por la presunta tenencia de drogas con fines de comercialización.

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En tanto, la Fiscalía Nº 8, también a cargo de Furnari y de turno en la temática correspondiente, tomó intervención por la presunta tenencia ilegal de arma de fuego.

Según el informe policial, al detenido se le notificaron las imputaciones previstas en el artículo 60 del Código Procesal Penal, que regula la información formal de los derechos y de los hechos atribuidos a una persona imputada.