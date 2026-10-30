Defensa Civil brindó recomendaciones a adultos mayores para estar preparados ante una emergencia
Días atrás se realizó un encuentro en la sede del área de Tercera Edad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y permitió compartir información sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Pergamino, las medidas de prevención y cómo actuar ante una eventual emergencia. En el marco...
Días atrás se realizó un encuentro en la sede del área de Tercera Edad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y permitió compartir información sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Pergamino, las medidas de prevención y cómo actuar ante una eventual emergencia.
En el marco de las acciones de información y prevención que se vienen desarrollando en torno al fenómeno climático de El Niño, el área de Defensa Civil de la Municipalidad de Pergamino brindó una charla destinada a adultos mayores en la sede de Tercera Edad.
La actividad estuvo a cargo del responsable de Defensa Civil, José María Mollo, junto a integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos Nelson Gúzman, quienes explicaron en qué consiste este fenómeno climático, cuáles son los escenarios que podrían presentarse en Pergamino y qué medidas es importante tener en cuenta ante posibles situaciones de emergencia.
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Durante el encuentro se hizo hincapié en la importancia de estar informados, conocer cómo actuar ante una eventual contingencia y recurrir siempre a los canales oficiales para mantenerse actualizados sobre las condiciones meteorológicas y las recomendaciones de las autoridades.
Uno de los temas centrales fue la preparación de la mochila de emergencia, una herramienta que permite contar con elementos esenciales ante una evacuación o cualquier situación que requiera abandonar el hogar de manera preventiva. Se destacó que es importante mantenerla siempre actualizada y preparada, no solamente frente a los posibles efectos de El Niño, sino también ante cualquier otra emergencia que pudiera presentarse.
Este tipo de encuentros busca acercar información clara y herramientas concretas a distintos sectores de la comunidad, promoviendo una cultura de prevención y preparación.
Desde Defensa Civil agradecieron especialmente la predisposición de la directora de Tercera Edad, Maira Torres, por la convocatoria y la posibilidad de generar este espacio de intercambio con los adultos mayores.