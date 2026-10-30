Defensa Civil brindó recomendaciones a adultos mayores para estar preparados ante una emergencia

Municipalidad de Pergamino

Días atrás se realizó un encuentro en la sede del área de Tercera Edad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y permitió compartir información sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Pergamino, las medidas de prevención y cómo actuar ante una eventual emergencia. En el marco...



Días atrás se realizó un encuentro en la sede del área de Tercera Edad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y permitió compartir información sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Pergamino, las medidas de prevención y cómo actuar ante una eventual emergencia.

En el marco de las acciones de información y prevención que se vienen desarrollando en torno al fenómeno climático de El Niño, el área de Defensa Civil de la Municipalidad de Pergamino brindó una charla destinada a adultos mayores en la sede de Tercera Edad.

La actividad estuvo a cargo del responsable de Defensa Civil, José María Mollo, junto a integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos Nelson Gúzman, quienes explicaron en qué consiste este fenómeno climático, cuáles son los escenarios que podrían presentarse en Pergamino y qué medidas es importante tener en cuenta ante posibles situaciones de emergencia.

Durante el encuentro se hizo hincapié en la importancia de estar informados, conocer cómo actuar ante una eventual contingencia y recurrir siempre a los canales oficiales para mantenerse actualizados sobre las condiciones meteorológicas y las recomendaciones de las autoridades.

Uno de los temas centrales fue la preparación de la mochila de emergencia, una herramienta que permite contar con elementos esenciales ante una evacuación o cualquier situación que requiera abandonar el hogar de manera preventiva. Se destacó que es importante mantenerla siempre actualizada y preparada, no solamente frente a los posibles efectos de El Niño, sino también ante cualquier otra emergencia que pudiera presentarse.

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Este tipo de encuentros busca acercar información clara y herramientas concretas a distintos sectores de la comunidad, promoviendo una cultura de prevención y preparación.