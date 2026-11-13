DECILA reúne la oferta educativa de Pergamino y busca sumar a más instituciones a su plataforma

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Pergamino

La iniciativa de La Opinión busca conectar a quienes ofrecen formación con las personas interesadas en aprender. Cursos y capacitaciones de la ciudad ya se pueden encontrar en un mismo espacio digital

Encontrar dónde estudiar, qué curso hacer o qué capacitación ayuda a desarrollar nuevas habilidades suele implicar un recorrido por distintas páginas web, redes sociales y canales de comunicación. Para simplificar ese camino, nació DECILA, una plataforma impulsada por LA OPINIÓN que reúne, organiza y visibiliza la oferta de formación de Pergamino.

A través de su sitio web, los interesados pueden conocer en un mismo lugar propuestas de instituciones, organizaciones, profesionales y espacios educativos de la ciudad, consultar la información disponible y elegir las alternativas que mejor se ajusten a sus intereses y necesidades.

Un puente entre la educación y la comunidad

DECILA no se limita a ser un catálogo de cursos: apunta a fortalecer el vínculo entre quienes generan propuestas educativas y la comunidad, facilitando el encuentro entre la oferta y la demanda de formación. En tiempos en que el aprendizaje permanente y la actualización de conocimientos ganan cada vez más peso, la plataforma busca acercar nuevas oportunidades a personas de distintas edades, intereses y trayectorias.

La iniciativa también procura dar mayor visibilidad al trabajo de las instituciones y los espacios de formación locales, que, aun con una amplia variedad de actividades y capacitaciones, necesitan nuevos canales para llegar a potenciales alumnos.

Convocatoria abierta

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Uno de los principales objetivos de DECILA es seguir ampliando su oferta y construir un espacio representativo de la diversidad educativa de Pergamino. Por eso, la convocatoria está abierta a instituciones educativas, centros de formación, academias, organizaciones, profesionales y docentes, y a todos los espacios que desarrollen cursos, talleres o capacitaciones y quieran dar a conocer sus propuestas.

Sumarse implica contar con un nuevo canal de difusión, ampliar el alcance de las actividades y facilitar que más vecinos conozcan las opciones de formación disponibles en la ciudad. Quienes deseen incorporar su oferta pueden comunicarse con el equipo de DECILA para saber cómo participar y publicar sus propuestas.

La invitación se extiende además a toda la comunidad: ingresar al sitio, recorrerlo y descubrir lo que Pergamino ofrece en materia de educación y formación. Porque aprender abre oportunidades, y conocerlas es el primer paso.