> De San Pedro a Brasil: El Federal Thunder Bay cargará 33 mil toneladas de trigo

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El buque granelero, de casi 200 metros de eslora, arribó desde Brasil y cargará trigo argentino en el muelle del Elevador.

El buque granelero Federal Thunder Bay, con bandera de las Islas Marshall, amarró en el muelle del Elevador de San Pedro para iniciar la carga de unas 33.000 toneladas de trigo argentino destinadas a Brasil. La embarcación, de casi 200 metros de eslora, permanecerá en la terminal durante la operatoria.

El Federal Thunder Bay llegó desde Brasil La embarcación arribó durante la mañana del domingo 16 de agosto, procedente de Brasil, y se posicionó en el sector operativo de la terminal granelera para comenzar las tareas vinculadas con la carga del cereal.

El Federal Thunder Bay tiene una eslora de 199,98 metros y navega bajo bandera de las Islas Marshall. Su presencia se suma al movimiento de buques que utilizan las instalaciones portuarias de San Pedro para operaciones vinculadas con la exportación de productos agroindustriales.

El buque cargará 33 mil toneladas de trigo Durante su permanencia en el muelle del Elevador, el granelero incorporará aproximadamente 33.000 toneladas de trigo argentino. La operatoria permitirá completar la carga que tendrá como destino final distintos puertos brasileños.

El movimiento forma parte del circuito habitual de comercialización y exportación de granos, con el puerto de San Pedro como uno de los puntos utilizados para el despacho de producción agropecuaria hacia mercados regionales.

El trigo argentino volverá a Brasil Una vez finalizadas las tareas de carga, el Federal Thunder Bay tiene previsto emprender nuevamente viaje hacia Brasil, completando así un recorrido que comenzó con su arribo desde el país vecino.