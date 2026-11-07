> Darán una conferencia de coaching ontológico en Pergamino: evento solidario a beneficio del Hogar de Jesús

Pergamino

El encuentro de coaching ontológico en Pergamino reunirá a disertantes nacionales y destinará la recaudación al asilo del Hogar de Jesús con fin totalmente solidario.

Una conferencia de coaching ontológico en Pergamino abierta a la comunidad ofrecerá disertaciones sobre liderazgo y desarrollo personal el próximo 27 de noviembre. El encuentro, con fin netamente solidario a beneficio del Hogar de Jesús, propone herramientas de gestión emocional y abre un espacio de reflexión para el público general. (51 palabras)

Desafío formativo y solidario La iniciativa surgió como una propuesta práctica dentro del trayecto académico de la Escuela ECOA (Escuela de Coaching Ontológico Americano), institución que cuenta con presencia formativa en la ciudad desde hace una década. Antonela Trotta y Gabriela Sitta, alumnas de primer año de la carrera, visitaron el ciclo de streaming Reporte La Opinión —que conducen los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso— para detallar los alcances del evento y el propósito social que moviliza su organización.

Titulada "Un mundo de posibilidades", la jornada se llevará a cabo el 27 de noviembre a partir de las 19:30 en el auditorio de Extendiendo el Reino, ubicado en calle España 102, en la zona céntrica de la ciudad. Todo lo recaudado a través de entradas y patrocinios comerciales será destinado de forma íntegra a cubrir las necesidades edilicias y de sostenimiento del Hogar de Jesús, entidad local que brinda contención integral a 34 mujeres.

Herramientas para la vida Durante la entrevista en laopinionline.ar, las organizadoras remarcaron que el coaching no pretende ofrecer fórmulas mágicas ni diagnósticos terapéuticos, sino entrenar la observación sobre tres dimensiones humanas: el cuerpo, el lenguaje y las emociones.

"El coaching ontológico trabaja desde el presente con objetivos concretos hacia el futuro. No busca dar soluciones cerradas ni juzgar a la persona, sino acompañarla con preguntas para que descubra sus propios recursos", explicó Trotta, quien además se desempeña profesionalmente como psicopedagoga en el sistema público de salud. En este sentido, aclaró que la disciplina no compite con la psicología, sino que aborda metas de acción, vínculos cotidianos y la toma de decisiones desde una perspectiva interpretativa y no reactiva.

Por su parte, Sitta remarcó el impacto directo en la comunicación grupal: "Comencé por una búsqueda personal de orden interno y por la gestión de equipos de trabajo. El proceso formativo te enseña a desarticular juicios, a escuchar de otra manera y a entender que cada persona actúa desde su propia mirada del mundo".

Vocación y comunidad abierta La conferencia contará con la participación de capacitadores y directivos nacionales de la red ECOA, quienes disertarán sobre creencias limitantes, superación de obstáculos, compromiso y liderazgo personal frente a los ritmos acelerados de la rutina contemporánea.

Las disertaciones fueron planificadas para un auditorio heterogéneo: no se requieren conocimientos previos y la convocatoria abarca a emprendedores, profesionales, estudiantes y vecinos interesados en incorporar habilidades interpersonales. Además, las estudiantes destacaron la necesidad de sumar a empresas e instituciones que deseen sumarse como patrocinadores o realizar donaciones directas de alimentos e insumos de limpieza para la institución beneficiada.

Los cupos para asistir ya se encuentran disponibles a un valor de 15.000 pesos y las consultas para colaboraciones se canalizan a través de la cuenta oficial en Instagram @unmundodeposibilidades.perga o ante la sede pergaminense de la escuela ECOA.











