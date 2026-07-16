> Da muestras de mejoría la joven baleada en el barrio San José

Policiales

La adolescente de 16 años permanece internada en el Hospital San Martín de La Plata, donde durante las últimas horas evidenció una respuesta alentadora al tratamiento. Los médicos retiraron la asistencia mecánica respiratoria y pudo ingerir alimentos por sus propios medios. Avanza la recuperación tr

Una semana después de haber quedado gravemente herida al recibir un disparo en el pecho durante un violento episodio ocurrido en el barrio San José, la adolescente Nazarena Leal comenzó a mostrar señales alentadoras de recuperación en el Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, de la ciudad de La Plata.

La noticia fue comunicada este miércoles por su madre, Silbana Edith Leal, quien informó que los médicos lograron retirarle el respirador mecánico y que la joven volvió a alimentarse por sus propios medios. Si bien continúa internada en una unidad de alta complejidad y bajo permanente seguimiento profesional, estos avances representan un importante paso dentro de un cuadro que hasta hace pocos días mantenía un pronóstico sumamente reservado.

La evolución fue recibida con enorme alivio por familiares, allegados y vecinos, quienes desde el mismo momento del ataque acompañan a la familia con mensajes de apoyo y cadenas de oración.

Evolución muy favorable Los profesionales que atienden a la adolescente continúan evaluando día a día su respuesta al tratamiento. El retiro de la asistencia respiratoria constituye uno de los indicadores más importantes dentro del proceso de recuperación de pacientes que atravesaron lesiones torácicas de extrema gravedad.

Además de respirar sin asistencia mecánica, la paciente pudo volver a ingerir alimentos, otro signo clínico que refleja una evolución positiva. No obstante, los médicos mantienen la prudencia debido a la complejidad de las lesiones sufridas y sostienen un estricto monitoreo para prevenir eventuales complicaciones.

Nazarena había ingresado inicialmente al Hospital San José de Pergamino en estado crítico luego de recibir un disparo que atravesó su tórax. Allí fue estabilizada por el equipo de guardia, que realizó las primeras intervenciones destinadas a preservar su vida antes de disponer la derivación a un centro de mayor complejidad.

El proyectil atravesó el pecho con una trayectoria de derecha a izquierda y quedó alojado cerca de la escápula izquierda. Como consecuencia del impacto presentó un hemoneumotórax bilateral, lesión que obligó a colocar drenajes pleurales para permitir la expansión pulmonar y controlar el compromiso respiratorio.

Ante ese cuadro, durante la tarde del sábado fue trasladada mediante un vuelo sanitario provincial hacia el Hospital San Martín de La Plata, donde quedó internada bajo la atención de especialistas en cirugía torácica y cuidados intensivos.

Víctima inocente La investigación judicial sostiene que la adolescente no participaba del conflicto que derivó en la balacera.

Según reconstruyeron los investigadores a partir de los primeros testimonios, el miércoles por la tarde Nazarena salió de la vivienda familiar porque pensaba caminar hasta un comercio del barrio para realizar compras destinadas a la cena.

En ese mismo instante, uno de sus tíos escapaba corriendo en zigzag mientras era perseguido por un sujeto conocido en el barrio con el apodo de "El Japo", quien efectuaba disparos con un arma de fuego.

La madre de la joven explicó que su hermano intentaba evitar ser alcanzado por los proyectiles mientras corría por la calle. En medio de esa persecución, la adolescente quedó involuntariamente en la línea de fuego y uno de los disparos impactó sobre su cuerpo.

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Ese episodio la convirtió en una víctima completamente ajena al enfrentamiento entre los agresores, circunstancia que generó una profunda conmoción entre los habitantes del barrio San José.

Investigación abierta La causa continúa siendo instruida por el fiscal Horacio Oldani, titular de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien dirige las distintas medidas tendientes a reconstruir la secuencia completa de los acontecimientos.

Las actuaciones permitieron establecer que el conflicto se había iniciado un día antes mediante agresiones físicas entre integrantes de dos grupos familiares enfrentados. Esa disputa volvió a recrudecer durante la tarde siguiente y terminó derivando en la utilización de un arma de fuego.

La principal hipótesis investigativa señala que un adolescente de 15 años habría efectuado los disparos durante el enfrentamiento. Al tratarse de un menor de edad inimputable según la legislación vigente, no puede ser sometido a un proceso penal ordinario.

No obstante, la Fiscalía continúa impulsando distintas medidas de investigación y protección previstas para este tipo de casos. Entre ellas se encuentran entrevistas interdisciplinarias, pericias psicológicas y sociales, además de otras actuaciones que posteriormente serán evaluadas por el Juzgado de Garantías del Joven.

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Durante un allanamiento realizado en la vivienda donde reside el menor señalado como presunto autor de los disparos, los investigadores no lograron encontrar el arma utilizada en el ataque. Solamente secuestraron un cartucho calibre .38 que será sometido a distintas pericias balísticas.

Esperan la declaración Mientras la recuperación médica continúa mostrando señales alentadoras, los investigadores aguardan que el estado de salud de Nazarena permita obtener su declaración testimonial.

Ese relato será considerado una prueba de enorme importancia para reconstruir con precisión los movimientos de cada uno de los protagonistas y determinar las responsabilidades penales que eventualmente pudieran corresponder a las personas mayores involucradas en el enfrentamiento.

Hasta entonces, la prioridad sigue siendo la evolución sanitaria de la adolescente, cuya mejoría representa una noticia esperanzadora después de varios días de extrema incertidumbre.