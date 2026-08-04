CUD y el Pase Libre Multimodal en el transporte público: ¿Cómo funciona en Pergamino?

Pergamino

La incorporación de nuevas herramientas digitales busca agilizar el ingreso a las unidades, pero convive con el sistema tradicional. La digitalización no reemplaza al documento en papel ni restringe los viajes gratuitos.

Una serie de cambios en la gestión de los pases y la circulación de información errónea generaron confusión entre los usuarios. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico mantiene toda su validez y negarlo en trenes o colectivos es ilegal.

El acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera de trasplante está garantizado por ley. Ante las denuncias por intentos de cobro o la negativa a reconocer el beneficio, los organismos de control ratificaron que ninguna normativa reciente anula este derecho y que los choferes deben aceptar las credenciales vigentes.

La incorporación de nuevas herramientas digitales busca agilizar el ingreso a las unidades, pero convive con el sistema tradicional. La digitalización no reemplaza al documento en papel ni restringe los viajes gratuitos; por el contrario, suma una alternativa para evitar la exhibición constante del certificado.

Qué cambia en la práctica Una de las principales novedades es la posibilidad de vincular el CUD vigente de forma directa a una tarjeta SUBE nominada. El trámite se realiza a través de la web oficial del sistema (argentina.gob.ar/sube) y requiere una validación posterior en una Terminal Automática o en la aplicación móvil de la empresa.

Esta opción permite registrar el beneficio directamente en la tarjeta magnética. Sin embargo, se trata de una alternativa de uso voluntario: las personas que decidan no realizar este empadronamiento digital pueden seguir viajando con el CUD físico exactamente igual que antes. Todas las líneas de colectivos de jurisdicción nacional (del 1 al 200), los trenes y los subtes tienen la obligación de recibir cualquiera de las dos modalidades de forma indistinta.

En Pergamino De manera presencial se realiza en Pergamino este trámite de vinculación entre Certificado Unico de Discapacidad y Sube. El mismo se lleva adelante en la oficina que Sube tiene en la Terminal de Omnibus. Los interesados pueden asistir de lunes a viernes de 7:00 a 14:00.

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En este mismo sentido es importante aclarar que en Pergamino conviven los dos sistemas y quienes decidieron o aún no pudieron realizar la tramitación continúan gozando de este beneficio de la gratuidad en los transportes públicos.

El mapa de los pases en territorio bonaerense En la provincia de Buenos Aires convive este sistema con el Pase Libre Multimodal (PLM), una credencial emitida por el Ministerio de Transporte provincial. Este documento es el único instrumento válido para acreditar la gratuidad en las líneas colectivas provinciales y municipales (numeradas del 201 en adelante), además del transporte fluvial en la zona del Delta.

Para obtener el PLM, el proceso debe iniciarse en la web oficial de la Provincia mediante el Sistema de Solicitud de Pases vía Web. Al momento de la carga, el sistema requiere los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI), el CUD o la certificación correspondiente de INCUCAI o CUCAIBA. Durante el trámite, el usuario debe elegir el municipio donde retirará la credencial en formato físico, ya que la entrega se encuentra descentralizada en las distintas sedes comunales.

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Canales para denunciar Frenar el acceso a la gratuidad o exigir el pago del boleto a un beneficiario con documentación válida constituye una infracción a las leyes de protección social. El canal habilitado para asentar reclamos por irregularidades en líneas nacionales, trenes o estaciones es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a través de la línea gratuita 0800-333-0300 o de su sitio web.