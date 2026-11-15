Cuatrerismo en Pergamino: faenaron seis terneros en un campo de Ortiz Basualdo

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El robo de seis terneros en un establecimiento rural de Ortiz Basualdo se suma a una seguidilla de hechos de cuatrerismo que habría provocado la pérdida de al menos 30 animales en menos de un año.

Un nuevo episodio de cuatrerismo en Pergamino generó preocupación y angustia entre productores rurales de la zona de Ortiz Basualdo. Delincuentes ingresaron a un establecimiento agropecuario y faenaron seis terneros de raza Angus, de entre cinco y seis meses de vida. El hecho ocurrió el viernes y se suma a una sucesión de robos de ganado que, según denunciaron los damnificados, dejó al menos 30 animales muertos o sustraídos en menos de un año.

El episodio más reciente ocurrió en un establecimiento rural de 1.800 hectáreas destinado a actividades agrícolas y ganaderas. Los responsables ingresaron al predio y mataron a los animales en un sector próximo a un arroyo, donde dejaron las cabezas y las vísceras, mientras que se llevaron las partes aprovechables de los terneros.

La denuncia fue radicada por Sergio Antonio Medina, encargado general del establecimiento, quien tomó conocimiento de lo sucedido durante la mañana del viernes 14 de noviembre, cuando recibió un llamado telefónico de uno de los trabajadores del campo que realizaba una recorrida habitual.

La Policía del Comando de Patrulla Rural se desplegó con los peritos de Policía Científica al campo de la zona rural de Ortíz Basualdo. — LA OPINION Al llegar al sector señalado, ubicado a unos 20 metros del arroyo, constató la presencia de los restos de los seis animales. Posteriormente recorrió el predio para verificar las condiciones de los alambrados y establecer por dónde podrían haber ingresado los responsables, aunque no encontró roturas ni daños en los cercos perimetrales.

Cuatrerismo en Ortiz Basualdo De acuerdo con la declaración testimonial incorporada a la denuncia policial, los animales eran seis terneros Angus, de pelaje negro y colorado, con señal en ambas orejas y un peso estimado de entre 110 y 130 kilogramos cada uno. Tenían aproximadamente cinco o seis meses de vida.

La Policía del Comando de Patrulla Rural se desplegó con los peritos de Policía Científica al campo de la zona rural de Ortíz Basualdo. — LA OPINION El encargado explicó que el establecimiento cuenta con personal que reside en el casco de la estancia, ubicado a unos dos kilómetros del sector donde ocurrió la faena. Los animales son recorridos diariamente, tanto durante la mañana como por la tarde, para controlar su estado y detectar eventuales irregularidades.

La última vez que habían observado a los seis terneros con vida fue el jueves, entre las 18:30 y las 19:00. Al día siguiente, durante la recorrida matutina, descubrieron que habían sido faenados.

La investigación policial incluyó la intervención de efectivos que realizaron las primeras actuaciones en el lugar y de Policía Científica, cuyos integrantes efectuaron las tareas periciales y recogieron elementos de interés para intentar establecer las circunstancias del hecho y avanzar en la identificación de los responsables.

La Policía del Comando de Patrulla Rural se desplegó con los peritos de Policía Científica al campo de la zona rural de Ortíz Basualdo. — LA OPINION Treinta animales robados La preocupación de los productores de Ortiz Basualdo excede el episodio del viernes. Según relató una persona vinculada al establecimiento damnificado, en menos de un año se registraron distintos ataques contra la hacienda de la misma zona rural, con un saldo que alcanzaría al menos 30 animales entre los faenados y sustraídos.

El problema tampoco afectaría a un solo establecimiento. De acuerdo con el testimonio recogido, un familiar del productor que tiene un campo enfrente del predio atacado habría sufrido el robo de aproximadamente 12 terneros en lo que va del año. A su vez, otro vecino habría perdido entre seis y siete novillos en un episodio ocurrido recientemente.

La Policía del Comando de Patrulla Rural se desplegó con los peritos de Policía Científica al campo de la zona rural de Ortíz Basualdo. — LA OPINION La reiteración de estos hechos alimenta el malestar entre quienes desarrollan actividades agropecuarias en ese sector del partido de Pergamino. Los damnificados describen un escenario de inseguridad rural en el que los delincuentes pueden ingresar a los establecimientos, faenar animales y retirarse sin ser identificados.

En el último episodio, los investigadores encontraron algunos elementos que podrían resultar de interés para reconstruir el recorrido de los autores. Entre ellos mencionaron un inflador de características poco habituales y rastros que indicarían que los responsables habrían llegado desde el sector del arroyo.

Ese curso de agua constituye además un punto geográfico complejo para las tareas de prevención e investigación, debido a que el recorrido conduce hacia una jurisdicción policial correspondiente al partido de Rojas. Esa particularidad fue señalada por los damnificados como una dificultad adicional para establecer los movimientos de quienes ingresaron al campo.

La Policía del Comando de Patrulla Rural se desplegó con los peritos de Policía Científica al campo de la zona rural de Ortíz Basualdo. — LA OPINION El costo de criar terneros Más allá del perjuicio económico inmediato, el cuatrerismo representa un golpe a un proceso productivo que demanda tiempo, trabajo y recursos. Para obtener un ternero en condiciones de desarrollo, el productor debe sostener durante aproximadamente 15 a 18 meses un ciclo de reproducción y crianza que involucra la atención permanente de las vacas y sus crías.

Por eso, la faena clandestina de seis animales no representa solamente la pérdida de la hacienda que se llevaron los delincuentes. También significa la interrupción de un proceso productivo que llevó meses de trabajo y que no puede recuperarse de un día para otro.

A esa pérdida se suma una consecuencia que conocen especialmente quienes se dedican a la cría: las vacas continúan buscando a sus terneros después de que fueron separados de manera abrupta. El animal desaparece en cuestión de minutos, pero detrás queda el esfuerzo de muchos meses de producción.

La Policía del Comando de Patrulla Rural se desplegó con los peritos de Policía Científica al campo de la zona rural de Ortíz Basualdo. — LA OPINION Los productores también advierten que estos episodios generan temor entre los vecinos rurales, que deben multiplicar los controles y las recorridas para intentar proteger sus establecimientos y evitar nuevos ataques contra la hacienda.

La sucesión de hechos denunciados en Ortiz Basualdo vuelve a poner en primer plano la problemática del cuatrerismo en la zona rural de Pergamino. Mientras la investigación procura establecer quiénes fueron los responsables de la faena de los seis terneros, los productores reclaman respuestas ante una modalidad delictiva que afecta directamente el patrimonio y la continuidad de la actividad ganadera.