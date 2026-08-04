> Cronograma de recolección de residuos voluminosos de agosto

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de ramas, escombros y residuos voluminosos correspondiente al mes de agosto. Este servicio permite a los vecinos desprenderse de objetos en desuso que se acumulan en patios, techos o terrazas y contribuye al mantenimiento de una ciudad más...

04 de agosto de 2026 a las 09:28 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 04 de agosto de 2026 a las 09:28 a. m.

La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de ramas, escombros y residuos voluminosos correspondiente al mes de agosto. Este servicio permite a los vecinos desprenderse de objetos en desuso que se acumulan en patios, techos o terrazas y contribuye al mantenimiento de una ciudad más limpia.

Zona 1

Entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto: barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe, José Hernández y La Rural.

Zona 2

Entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto: barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo desde Vélez Sarsfield hacia el este.

Zona 3

Entre el lunes 17 y el viernes 21 de agosto: barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora de Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat, Martín Illia (desde avenida de Mayo hacia el norte) y parte del Centro comprendida entre avenida de Mayo y Alsina.

Zona 4

Entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto: barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Aero Club, Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre, Las Lomitas y parte del Centro comprendida entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

La recolección de estos residuos se realiza de lunes a viernes, por la tarde.

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Recomendaciones para una correcta disposición

Los restos verdes y ramas deben colocarse sobre la vereda embolsados o atados en fardos, sin superar un volumen de un metro cúbico (1 m³), equivalente a aproximadamente seis bolsas de consorcio.

Los escombros deben disponerse en bolsas resistentes de hasta 10 kilos cada una.

Los residuos voluminosos, como muebles viejos, cacharros o trastos inútiles, deben colocarse tomando los recaudos necesarios para evitar accidentes del personal municipal (sin clavos, puntas ni bordes cortantes).