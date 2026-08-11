Crimen en Paraje Pujol: la Fiscalía y la Defensoría reconstruyeron la escena donde murió Juan Ignacio Benítez

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La Fiscalía y la Defensoría realizaron una audiencia de “Visu” en el predio rural donde murió Juan Ignacio Benítez y resultaron heridos su padre Eduardo y su tío Gustavo.

El crimen de Juan Ignacio Benítez sumó una nueva medida judicial con la recorrida del fiscal Francisco Furnari y el defensor oficial Daniel Ryan por el predio rural de Paraje Pujol, donde ocurrió el enfrentamiento que terminó con la muerte del joven de 29 años y dejó heridos a su padre y a su tío.

Crimen en Paraje Pujol La diligencia judicial tuvo como objetivo que los funcionarios tomaran contacto directo con el escenario donde se produjo el episodio y pudieran establecer con precisión la ubicación de los distintos protagonistas durante los momentos previos y posteriores al desenlace fatal.

La audiencia de “Visu” permitió recorrer las instalaciones rurales y observar sobre el terreno los sectores que aparecen mencionados en las actuaciones incorporadas a la investigación. De esta manera, la Fiscalía y la Defensoría pudieron contrastar los elementos reunidos en el expediente con la distribución concreta del predio.

El fiscal Furnari estuvo acompañado por la secretaria de la Fiscalía Nº 8, Geraldine Casco, mientras que el defensor oficial Daniel Ryan concurrió junto a la funcionaria de la Defensoría Melisa Francione.

Juan Ignacio Benítez La recorrida estuvo orientada especialmente a reconstruir los últimos instantes de vida de Juan Ignacio Benítez y establecer cómo se desarrolló la secuencia que derivó en su muerte.

Uno de los objetivos centrales consistió en determinar por dónde habría ingresado a la propiedad el acusado Ramiro Otermín, dónde se encontraban Eduardo Benítez y Gustavo Benítez y en qué momento Juan Ignacio se incorporó al enfrentamiento físico que se desarrollaba en el lugar.

La inspección permitió posicionar a los funcionarios en los distintos puntos señalados durante la investigación, incluyendo el sector donde se produjo un primer enfrentamiento físico y el espacio desde el cual se habrían efectuado disparos al aire.

De acuerdo con la hipótesis investigada, Otermín habría irrumpido en el predio portando armas de fuego y un cuchillo. La situación derivó en un enfrentamiento con integrantes de la familia Benítez, en el marco del cual Juan Ignacio recibió el disparo que posteriormente provocó su muerte.

Ramiro Otermín detenido El último sector recorrido correspondió al lugar donde se habría producido la lucha cuerpo a cuerpo entre Juan Ignacio Benítez, su padre Eduardo, su tío Gustavo y Ramiro Otermín.

La ubicación de cada uno de los participantes constituye un elemento relevante para la investigación, ya que permite confrontar las distintas evidencias reunidas por la Fiscalía con las características reales del escenario donde se produjo el hecho.

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La diligencia también apunta a establecer distancias, desplazamientos y posiciones relativas de los protagonistas, aspectos que pueden resultar determinantes para interpretar los testimonios, registros y pericias incorporados a la causa.

Ramiro Otermín permanece detenido como único acusado por el homicidio de Juan Ignacio Benítez. La Justicia de Garantías de Pergamino confirmó recientemente su detención a pedido del fiscal Francisco Furnari, en el marco de una investigación que continúa en etapa de instrucción.

La investigación continúa La audiencia de “Visu” representa una de las medidas destinadas a profundizar la reconstrucción del episodio ocurrido el 29 de julio en Paraje Pujol. La inspección del lugar permite sumar una observación directa del escenario a los elementos probatorios que ya forman parte del expediente.

La Fiscalía Nº 8 continúa trabajando sobre las distintas evidencias reunidas para determinar con precisión cómo se inició el enfrentamiento, cuáles fueron los movimientos de cada uno de los involucrados y qué circunstancias rodearon el disparo que terminó con la vida de Juan Ignacio Benítez.

El caso también comprende las lesiones sufridas por Eduardo y Gustavo Benítez, quienes fueron alcanzados durante el violento episodio. La investigación busca establecer las responsabilidades penales correspondientes y determinar de qué manera se produjo cada una de las agresiones.

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Mientras avanzan las medidas probatorias, Otermín continúa privado de su libertad por disposición del juez de Garantías César Solazzi. La confirmación de la detención constituye una medida cautelar y no implica una condena, por lo que la responsabilidad penal deberá determinarse a partir del avance de la investigación y las pruebas que finalmente sean valoradas en las distintas instancias judiciales.

Comparación con el video Los magistrados y funcionarios se parapetaron en el lugar desde donde la esposa de Juan Benítez registró el video del crimen con su teléfono celular.

Lograron esclarecer la distancia que había y el desplazamiento de los contendientes de la pelea, que fue en un radio bien delimitado y no abarcó muchos metros.