Siniestro vial: hospitalizaron a un motociclista tras chocar contra un auto en avenida Colón

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Un motociclista fue trasladado al Hospital San José tras chocar contra un Renault Fluence en avenida Colón y General Paz. Investigan cómo ocurrió el accidente.

Un motociclista fue hospitalizado este martes en Pergamino luego de protagonizar un accidente de tránsito en la esquina de avenida Colón y General Paz. El conductor de una moto 110 centímetros cúbicos colisionó contra un Renault Fluence y fue trasladado al Hospital San José por una ambulancia del SAME.

Accidente en avenida Colón El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 15:00, cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, se produjo la colisión entre la motocicleta y el automóvil Renault Fluence de color gris.

De acuerdo con los testimonios recogidos entre personas que se encontraban en la zona, la motocicleta circulaba por avenida Colón en sentido norte-sur, utilizando el carril correspondiente al tramo comprendido entre las calles Florida y Castelli.

Por su parte, el automóvil se desplazaba por General Paz en sentido oeste-este, desde Francia hacia Monteagudo. En esas circunstancias se produjo el impacto, cuyas causas y dinámica deberán ser establecidas a partir de las actuaciones correspondientes.

Impacto contra el Renault El conductor de la moto se desplazaba por avenida Colón de norte a sur, por el carril que va desde Avenida de Mayo al Arroyo, y el automovilista lo hacía por General Paz de oeste a este. El choque se produjo sobre el sector delantero izquierdo del Renault Fluence, específicamente a la altura del guardabarros y la puerta correspondiente al conductor. La colisión provocó la caída del motociclista y motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Según el reporte de personas que se encontraban en las inmediaciones, el joven que conducía la motocicleta manifestaba un fuerte dolor en la rodilla derecha luego del impacto.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, cuyos profesionales asistieron al motociclista en el lugar y posteriormente dispusieron su traslado al Hospital San José para una evaluación médica.

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Intervención policial y pericial Los móviles de Patrulla Urbana municipal y de la Policía del Comando custodiaron la escena del siniestro hasta el arribo de los peritos de Policía Científica. LA OPINION Tras el accidente, un móvil de Patrulla Urbana Municipal y un patrullero de la Policía permanecieron en el lugar para preservar el sector y ordenar la circulación mientras se aguardaba la llegada de los especialistas.

La intervención de Policía Científica permitirá realizar las pericias correspondientes sobre los vehículos involucrados y el lugar del accidente, además de aportar elementos para determinar la mecánica de la colisión.

Como ocurre en este tipo de siniestros, las circunstancias precisas en las que se produjo el impacto deberán ser establecidas a partir de las pericias, testimonios y demás actuaciones incorporadas a la investigación.

El episodio volvió a poner bajo atención la circulación vehicular en una zona de la ciudad con tránsito frecuente, especialmente durante horarios de actividad comercial y desplazamiento hacia distintos sectores de Pergamino.