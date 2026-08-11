Policiales
A un adolescente lo interceptaron en el barrio Mastrángelo para despojarlo de 10 mil pesos
Un sujeto, a quien conoce por su nombre y apellido y por fechorías en la zona, lo intimidó con un cuchillo para sustraerle 10 mil pesos.
11 de agosto de 2026 a las 06:03 p. m.
Un adolescente de 16 años denunció que este domingo a las tres de la tarde, mientras caminaba por la calle República de Croacia al 800, fue interceptado por un sujeto identificado como un vecino violento de la zona. Bajo amenaza con un elemento punzante, el agresor le sustrajo 10.000 pesos en efectivo. Según trascendió, existían conflictos previos entre las partes. Interviene la UFI N° 3.