GNC: en Pergamino el expendio se mantiene con normalidad mientras persisten restricciones en otras localidades

> GNC: en Pergamino el expendio se mantiene con normalidad mientras persisten restricciones en otras localidades

Pergamino

Mientras en distintas localidades de la región y de la provincia de Buenos Aires se registran restricciones y límites para la carga de Gas Natural Comprimido (GNC), en Pergamino el expendio se desarrolla con normalidad en las estaciones de servicio que cuentan con este suministro.

La situación genera atención entre los usuarios pergaminenses, especialmente entre quienes utilizan el GNC como combustible habitual para sus vehículos y siguen con interés las noticias vinculadas con las condiciones de abastecimiento. Sin embargo, hasta el momento, no existen comunicaciones oficiales que indiquen la aplicación de restricciones o cortes en el suministro de GNC para Pergamino.

De esta manera, las bocas de expendio de la ciudad continúan trabajando normalmente y los conductores pueden acercarse a las estaciones que ofrecen el servicio para realizar la carga de combustible sin que se hayan informado límites específicos.

Frío y restricciones El escenario adquiere relevancia porque durante los últimos días diferentes localidades bonaerenses comenzaron a atravesar situaciones vinculadas con la disponibilidad de gas, con medidas que en algunos casos alcanzaron a las estaciones de servicio que comercializan GNC. Las restricciones no se presentan de manera uniforme y dependen de las condiciones particulares de abastecimiento de cada zona.

En Pergamino, por el contrario, la actividad en las estaciones que disponen de GNC se mantiene sin modificaciones comunicadas oficialmente. Por el momento, no se informó un esquema de cupos, horarios especiales ni suspensión del expendio para los usuarios locales.

La diferencia con lo que sucede en otros puntos de la provincia lleva a que los pergaminenses consulten si las medidas podrían extenderse a la ciudad. Frente a esta posibilidad, cabe señalar que hasta el momento no existe ninguna comunicación oficial que anticipe cortes o restricciones para Pergamino, por lo que el servicio continúa prestándose de acuerdo con la modalidad habitual.

Una alternativa permanente El GNC representa una alternativa de combustible utilizada por una importante cantidad de automovilistas y, particularmente, por quienes recorren diariamente grandes distancias. Por eso, cualquier modificación en su disponibilidad puede repercutir rápidamente en la movilidad y en los costos de quienes dependen de este combustible.

También tiene una importancia particular para distintos trabajadores que utilizan sus vehículos como herramienta laboral. Taxistas, remiseros y otros conductores profesionales suelen recurrir al GNC por su relación de costos frente a otros combustibles, por lo que una eventual restricción podría tener impacto directo sobre sus actividades.

Seguí leyendo Policiales Violencia en la escuela Primaria 18 del barrio Atepam

En este contexto, la normalidad registrada actualmente en Pergamino permite mantener el abastecimiento habitual mientras se sigue con atención la evolución de la situación en el resto de la provincia.

Las restricciones que se aplican en otras localidades están relacionadas con un escenario de mayor demanda y con las condiciones de disponibilidad del sistema gasífero. El comportamiento del consumo y las temperaturas constituyen algunos de los factores que pueden generar presión adicional sobre la infraestructura de distribución, especialmente en períodos de elevada utilización del gas.

No obstante, la situación de cada localidad puede ser diferente. Por eso, desde Pergamino se mantiene la expectativa respecto de la evolución del escenario provincial, aunque por ahora las estaciones de servicio que comercializan GNC no recibieron indicaciones para modificar su operatoria.

Expectativas en los usuarios Para los usuarios pergaminenses, la recomendación es mantenerse informados a través de los canales oficiales y de las propias estaciones de servicio, evitando dar por confirmadas versiones que circulen en redes sociales o cadenas de mensajes y que no cuenten con respaldo oficial.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: UOCRA reclama una recomposición salarial en Ternium ante la negativa de Techint

Por ahora, en Pergamino se carga GNC con normalidad. Las estaciones que disponen del suministro mantienen sus puertas abiertas y no se registran comunicaciones oficiales que establezcan restricciones para la ciudad.

La situación, de todos modos, es seguida con atención debido a las medidas adoptadas en otros puntos de la provincia. Cualquier modificación en las condiciones de abastecimiento o una eventual decisión de limitar el expendio será comunicada por los organismos correspondientes.