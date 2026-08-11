A una mujer la engañaron y accedieron a sus cuentas de billeteras virtuales para despojarla del dinero que atesoraba

Una jubilada de 53 años sufrió un engaño telefónico el pasado sábado. La víctima recibió un llamado de una mujer que se hizo pasar por empleada del Banco Provincia bajo el pretexto de solucionar un error en una transferencia. A través de manipulaciones, lograron extraerle más de 3,8 millones de pesos de su cuenta bancaria y más de 7,2 millones de su cuenta de Personal Pay, sumando un total superior a los 11 millones de pesos. Interviene la UFI N.° 3.