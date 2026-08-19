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Copa País: San Nicolás recibe a San Pedro por el pase a la segunda ronda

La selección nicoleña enfrenta esta noche a San Pedro desde las 20 en el Estadio San Nicolás. En la ida igualaron 2 a 2.

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19 de agosto de 2026 a las 07:00 p. m.
Copa País: San Nicolás recibe a San Pedro por el pase a la segunda ronda

La selección de la Liga Nicoleña de Fútbol buscará esta noche avanzar a la segunda ronda de la Copa País cuando reciba a San Pedro desde las 20 en el Estadio San Nicolás. El conjunto dirigido por Néstor Octaviano llega a la revancha después del empate 2 a 2 registrado en el encuentro de ida.

San Nicolás y San Pedro definen la serie de Copa País

El seleccionado nicoleño afrontará un partido decisivo ante la Liga Deportiva Sampedrina, en el marco de la primera ronda de la región Pampeana Norte de la Copa País. La serie quedó abierta luego del empate registrado el pasado 12 de agosto en el Estadio Municipal de San Pedro.

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En aquel encuentro, que marcó el debut absoluto de la selección de la Liga Nicoleña en la competencia, San Nicolás logró convertir dos goles a través de Fausto Campiotti y Julio Luques.

Con la igualdad como punto de partida, el conjunto nicoleño tendrá esta noche la posibilidad de definir la clasificación ante su público y buscar el pasaje a la siguiente instancia.

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El ganador enfrentará a Chacabuco

El seleccionado que consiga superar esta instancia se medirá en la segunda ronda con la Liga Deportiva Chacabuco. En caso de que San Nicolás consiga la clasificación, los partidos de la próxima fase están previstos para el 26 de agosto en condición de visitante y el 2 de septiembre en el Estadio San Nicolás.

Para el equipo conducido por Néstor Octaviano será una nueva oportunidad de continuar haciendo historia en una competencia que comenzó con el empate conseguido en San Pedro.

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La definición de esta noche será desde las 20, con la expectativa puesta en conocer cuál de los dos seleccionados regionales continuará en carrera en la Copa País.

Las selecciones juveniles también juegan en San Nicolás

La jornada futbolística en el Estadio San Nicolás comenzará varias horas antes con la participación de las selecciones juveniles de la Liga Nicoleña, que disputarán la segunda fecha del Torneo de Selecciones Juveniles de la Región Bonaerense Norte.

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La Sub 13 enfrentará desde las 15 a la Liga Costera Río de La Plata, integrada principalmente por futbolistas de instituciones de Magdalena y Punta Indio. El combinado nicoleño viene de superar 2 a 1 a La Plata en su presentación.

A continuación, desde las 16:30, será el turno de la categoría Sub 15, que también se medirá con la Liga Costera Río de La Plata. En su debut, el equipo nicoleño igualó 2 a 2.

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De esta manera, el Estadio San Nicolás tendrá una jornada cargada de fútbol, con actividad juvenil durante la tarde y el esperado duelo entre las selecciones mayores de San Nicolás y San Pedro como cierre de la jornada.

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