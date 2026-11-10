Convocan a una audiencia pública para discutir las tarifas de la luz para los próximos 5 años

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Pergamino

El encuentro será en diciembre y permitirá conocer los nuevos valores que analiza la Provincia para las distribuidoras eléctricas bonaerenses, incluyendo las cooperativas como Pergamino.

La Provincia convocó a una audiencia pública para debatir las tarifas del servicio eléctrico que regirán durante los próximos 5 años. El encuentro se realizará el 16 de diciembre y permitirá que los usuarios conozcan las propuestas antes de que la administración bonaerense apruebe los nuevos aumentos de la luz.

La audiencia se desarrollará de manera virtual, entre las 9 y las 18, con posibilidad de continuar al día siguiente si fuera necesario. La transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que está a cargo de la convocatoria.

La medida alcanza a los usuarios de las distribuidoras provinciales y municipales y entre las convocadas se encuentran las federaciones que representan a las cooperativas eléctricas. La instancia llega después de una actualización tarifaria y del anuncio de un nuevo esquema de ajustes por parte de la administración de Axel Kicillof.

La audiencia forma parte de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), un procedimiento iniciado en 2024 para establecer las condiciones económicas del servicio durante el próximo quinquenio. Según la resolución oficial, también se analizará la continuidad de la etapa de transición tarifaria y las propuestas presentadas por las empresas distribuidoras.

El proceso se desarrolla bajo los términos de la Ley 11.769, que establece revisiones cada 5 años. En ese marco, participan distintas áreas técnicas del citado Ministerio, como la Subsecretaría de Energía, y representantes el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), encargados de evaluar los componentes del servicio.

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Durante la revisión, las autoridades solicitaron informes a las prestadoras y organizaron mesas de trabajo para analizar sus propuestas. Por su parte, las distribuidoras provinciales presentaron sus necesidades de ingresos y planes de inversión para los próximos 5 años, con el objetivo de mejorar progresivamente la calidad del suministro eléctrico. Las empresas municipales también entregaron sus requerimientos económicos y observaciones sobre las condiciones de prestación. Toda esa información forma parte del análisis que deberá realizar el Gobierno bonaerense antes de definir los valores que pagarán los usuarios y las condiciones que deberán cumplir las distribuidoras durante el nuevo período.

¿Cómo funciona la compensación entre distribuidoras? Otro de los temas incluidos en el proceso es el Fondo Provincial Compensador Tarifario (FPCT), creado mediante la Ley 11.769. Este mecanismo permite compensar las diferencias en los costos de distribución que existen entre las distintas empresas concesionarias del servicio eléctrico en el territorio bonaerense.