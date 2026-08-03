Convocan a artistas de todo el mundo a participar de una muestra de Arte Correo en Pergamino

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Cultura

La Galería de Arte Crónicas de Arte lanzó una nueva edición de su Convocatoria Internacional de Arte Correo Postal bajo el lema "Costumbres de tu país que perduran en el tiempo".

03 de agosto de 2026 a las 09:15 a. m.

03 de agosto de 2026 a las 09:15 a. m.

La Galería de Arte Crónicas de Arte, espacio cultural sin fines de lucro dedicado a la promoción y difusión de las artes visuales, abrió una nueva Convocatoria Internacional de Arte Correo Postal, invitando a artistas de todo el mundo a compartir sus creaciones en una propuesta que busca tender puentes entre culturas a través del arte.

En esta edición, el eje temático será "Costumbres de tu país que perduran en el tiempo", una consigna que propone reflejar aquellas tradiciones, celebraciones, oficios, expresiones populares o manifestaciones culturales que forman parte de la identidad de cada comunidad y que, pese al paso de los años, continúan transmitiéndose de generación en generación.

La iniciativa es impulsada por las fundadoras de la Galería "Crónicas de Arte", Sandra Díaz Martín y la artista plástica pergaminense Graciela de Dios, quienes desde hace años promueven proyectos de intercambio artístico con participantes de distintos puntos del mundo.

Bases de participación La convocatoria establece que las obras deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

-Tema: Costumbres de tu país que perduran en el tiempo.

-Medida: 10 x 15 centímetros.

-Técnica: libre (pintura, dibujo, collage, fotografía, grabado, técnica mixta, entre otras).

-Soporte: papel, cartón, tela u otro material liviano.

-Presentación: sin enmarcar.

Desde la organización recomiendan realizar el envío mediante un servicio postal que permita efectuar el seguimiento de la correspondencia.

Todas las obras recibidas integrarán una exposición presencial que se inaugurará a partir de septiembre en el Museo de la Ciudad de Pergamino, donde el público podrá recorrer una colección integrada por piezas provenientes de diferentes países y culturas.Los trabajos deberán enviarse a nombre de Graciela de Dios, Castelli 826 (2700), Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina.