Confirmaron la detención del sujeto que dañó la moto del empleado de una pizzería por no darle cerveza

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Policiales

El juez César Solazzi no hizo lugar al pedido de excarcelación requerido por la Defensoría y convalidó los planteos de la Fiscalía del riesgo de afrontar el proceso en libertad ante la posibilidad de entorpecer la investigación.

El juez de Garantías César Solazzi confirmó la detención y rechazó el pedido de excarcelación presentado por la Defensa Oficial a favor de un sujeto de 45 años acusado de protagonizar un violento episodio en una pizzería de avenida Yrigoyen.

El imputado había sido aprehendido en flagrancia durante la madrugada del sábado del fin de semana anterior, luego de ingresar por la fuerza al comercio y provocar daños en una motocicleta.

La resolución fue adoptada en una audiencia oral en la que la acusación estuvo representada por el fiscal Juan Tomás Godoy, quien subrogó a la Fiscalía Nº 5 durante la feria judicial.

El sujeto dañó la moto del encargado que no le brindó la bebida que le solicitó. LA OPINION El titular del Juzgado de Garantías Nº 1 consideró que se encontraban vigentes riesgos procesales y la posibilidad de que el imputado, quien registra antecedentes penales, pudiera entorpecer la producción de pruebas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:15 del sábado del fin de semana pasado en la pizzería Doña Blanca, ubicada en avenida Yrigoyen al 900. Según la investigación, el sujeto habría dañado una reja de protección e ingresado al sector donde un empleado se encontraba cerrando el local. Allí habría exigido una cerveza y comida. Ante la negativa, atacó la motocicleta del trabajador y provocó daños en el espejo y la óptica. Además, habría retirado un elemento de hierro perteneciente a la estructura de seguridad.

El sujeto dañó la moto del encargado que no le brindó la bebida que le solicitó. LA OPINION La intervención de Ojos en Alerta, el Centro de Monitoreo y la Patrulla Urbana permitió localizar al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Posteriormente intervino personal del Comando de Patrulla, que concretó la aprehensión.