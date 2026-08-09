> Confirmaron la detención de Ramiro Otermín por el crimen de Juan Ignacio Benítez en Paraje Pujol

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El juez César Solazzi hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Furnari y consideró acreditados, de manera preliminar, hechos ya ocurridos en Paraje Pujol.

La Justicia de Garantías de Pergamino confirmó la detención de Ramiro Otermín, acusado por el homicidio de Juan Ignacio Benítez y por las heridas provocadas a Pedro Eduardo Benítez y Gustavo Ariel Benítez durante un violento episodio ocurrido el miércoles 29 de julio en un predio rural del Paraje Pujol, en jurisdicción de Fontezuela. La medida fue dispuesta el lunes 3 de agosto por el juez César Solazzi, a pedido del fiscal Francisco Furnari, titular de la UFI N° 8.

La resolución judicial del juez Solazzi reconstruyó de manera preliminar la secuencia que derivó en el enfrentamiento entre integrantes de dos familias vecinas. Según surge del expediente, una discusión vinculada con el ingreso de animales a una propiedad terminó primero en una disputa física y, poco después, en un nuevo encuentro en el que Otermín habría regresado armado. En ese segundo episodio se produjeron varios disparos y una pelea cuerpo a cuerpo que dejó un muerto y dos heridos.

La decisión no constituye una sentencia definitiva, sino una medida cautelar adoptada mientras continúa la investigación penal. El juez consideró que existe, con el grado de convicción exigido en esta instancia, prueba suficiente para sostener provisoriamente la participación de Otermín como autor de los hechos atribuidos. La calificación contempla violación de domicilio, homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado por el uso de arma de fuego, todos en concurso real.

Una discusión vecinal De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, el primer episodio se produjo durante la mañana del 29 de julio, cuando Juan Ignacio Benítez se encontraba en el domicilio rural junto a su padre Pedro Eduardo y su tío Gustavo Ariel. Los tres realizaban tareas en el sector de los chiqueros cuando Otermín ingresó al predio para retirar ovejas que eran de su propiedad y estaban dentro del lugar.

El ingreso sin autorización generó el reclamo de Pedro Eduardo Benítez, quien le manifestó que no podía entrar al campo sin permiso. Siempre según la reconstrucción judicial, Otermín respondió que era el dueño del lugar y que allí mandaba él. La discusión fue aumentando de tono hasta derivar en una agresión física. Después de ese intercambio, Otermín se retiró con los animales.

Sin embargo, antes de que transcurriera una hora, Juan Ignacio Benítez habría advertido a su padre sobre la posibilidad de que el vecino regresara armado. La investigación sostiene que esa previsión terminó concretándose poco después. El expediente incorpora declaraciones testimoniales, actas policiales, registros audiovisuales, fotografías, croquis y pericias de Policía Científica, elementos que fueron valorados por el magistrado.

Regreso con armas La resolución sostiene que Otermín regresó al domicilio portando una carabina calibre 22 LR y llevando además un revólver calibre 32 largo y un cuchillo en la cintura. De acuerdo con la hipótesis fiscal, se dirigió hacia Pedro Eduardo Benítez y efectuó al menos cinco disparos.

Dos proyectiles hirieron al padre de la víctima fatal. El informe médico incorporado al expediente consignó una fractura de radio izquierdo y lesiones compatibles con impactos de arma de fuego en el muslo y la rodilla izquierdos. Esas heridas fueron parte de los elementos considerados para encuadrar el episodio como un homicidio agravado en grado de tentativa.

A partir de ese momento comenzó un forcejeo entre Otermín y Pedro Eduardo Benítez. Juan Ignacio y su tío Gustavo Ariel se sumaron al enfrentamiento con el propósito de quitarle las armas. La escena derivó en una lucha cuerpo a cuerpo mientras continuaban los disparos.

La acusación sostiene que Otermín siguió accionando las armas con intención de matar. En ese contexto, uno de los proyectiles impactó en el abdomen de Juan Ignacio Benítez. La necropsia y los informes médicos establecieron que el disparo ingresó a la altura del epigastrio y produjo una lesión transfixiante del hígado y de grandes vasos abdominales. Esa afectación generó un shock hipovolémico que ocasionó el fallecimiento del joven de 29 años.

Dos heridos Además de la muerte de Juan Ignacio Benítez, el expediente describe las lesiones sufridas por su padre y su tío. Pedro Eduardo fue alcanzado por dos proyectiles durante la primera parte del enfrentamiento y recibió asistencia médica en el Hospital Zonal de Agudos San José de Pergamino.

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La situación de ambos sobrevivientes fue incorporada por la Fiscalía como parte de la hipótesis de dos homicidios agravados por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa. En el caso de Juan Ignacio, en cambio, la acusación corresponde a un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego consumado.

El juez entendió que la prueba reunida permite sostener provisoriamente esa calificación. La resolución aclara que se trata de una valoración efectuada en esta etapa y que las medidas pendientes podrán aportar nuevos elementos para determinar con mayor precisión las responsabilidades.

Pruebas bajo análisis Entre las constancias mencionadas en la resolución aparecen el acta de procedimiento, declaraciones testimoniales, un video aportado por una vecina, fotografías, croquis del lugar, actas de Policía Científica, la necropsia y los exámenes médicos practicados a los integrantes de la familia Benítez y al propio Otermín.

El magistrado valoró especialmente los testimonios de Gustavo Ariel Benítez, Pedro Eduardo Benítez y Lorena Paola Maldonado, entre otras declaraciones incorporadas al expediente. Esas evidencias fueron evaluadas en conjunto y llevaron al juez a considerar que existían motivos suficientes para disponer la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

La Justicia dispuso asimismo relevar al Hospital San José del secreto profesional para que remita las historias clínicas y registros de atención correspondientes a Gustavo Ariel Benítez, Pedro Eduardo Benítez y Ramiro Otermín, quienes fueron asistidos en ese establecimiento el día del episodio. El pedido deberá ser formalizado por la Fiscalía N° 8.

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Inspección en el predio La secretaria de la Fiscalía 8, Geraldine Casco, y el fiscal Francisco Furnari este martes recorren la escena del crimen para hacer un "Visu" del lugar del hecho. LA OPINION Como parte de las próximas medidas, para el martes de la semana próxima está prevista una visita in visu en el lugar donde se produjo el homicidio. El fiscal Francisco Furnari y la secretaria de la Fiscalía N° 8, Geraldine Casco, concurrirán al predio de Paraje Pujol acompañados por peritos para observar directamente el escenario de los hechos.

La diligencia permitirá recorrer los sectores del inmueble en los que se habría desarrollado la secuencia y contrastar las referencias incorporadas al expediente con la disposición real del terreno. También servirá para complementar los croquis, fotografías y pericias planimétricas ya incorporados.

La causa continúa bajo la intervención de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Pergamino y del Juzgado de Garantías N° 1. Mientras tanto, Otermín permanece detenido a disposición de la Justicia. En las actuaciones también aparece la posibilidad de que sea asistido por un abogado particular del Departamento Judicial de San Nicolás.

El caso, originado en una disputa vecinal, terminó con un muerto y dos heridos. Investigación continúa y resta producir prueba antes de definir la responsabilidad penal del acusado.