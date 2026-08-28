Condenaron al ladrón que ubicaron por el geo localizador del teléfono celular que robó de una casa

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Policiales

En un juicio abreviado le unificaron varias causas penales en las que estaba involucrado en una sentencia única.

En un fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, la jueza Marcela Santoro resolvió condenar a Juan José Berón, de 29 años y conocido bajo el alias de "Caco", a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La sentencia, registrada bajo el número RS-127-2026 el pasado 24 de agosto de 2026, unificó dos causas penales tras alcanzarse un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía, la defensa oficial y el propio imputado, contando además con la conformidad de las víctimas.

Berón, quien trabaja como ayudante de albañil, fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por efracción, escalamiento y empleo de arma en grado de tentativa, en concurso real con lesiones leves y atentado a la autoridad agravado.

Una persecución guiada por GPS El hecho más reciente que motivó la condena ocurrió el 20 de febrero de este año, alrededor de las 10:15, en un departamento de planta baja ubicado en la calle Estrada al 1400. Según quedó acreditado en la causa, Berón escaló los tapiales colindantes de la propiedad —cuya altura fue medida por los peritos de Policía Científica en 2,38 metros— hasta ingresar a un patio interno de la vivienda.

Una vez allí, el delincuente violentó y descalzó la persiana plástica de la puerta balcón para entrar al living. Posteriormente se dirigió a la habitación matrimonial donde descansaba la víctima, SMC, junto a su pareja MJM y su hijo menor de edad. Sin despertarlos, Berón sustrajo un teléfono celular marca Samsung S24 Ultra de color gris y emprendió la huida nuevamente por los techos en dirección a la calle Larrea.

La maniobra fue advertida por un vecino desde la claraboya de su baño, quien escuchó sonar el teléfono y vio al sospechoso huir por los techos. Al notar el robo, el morador activó el rastreo satelital del teléfono. Gracias a una aplicación de geolocalización que hacía emitir un sonido al dispositivo, el damnificado y su cuñada pudieron orientar la búsqueda y localizar activamente a Berón cuando descendía de un techo en la intersección de Estrada y Larrea.

Al verse descubierto, el ladrón intentó agredir a la víctima empuñando una cuchilla de carnicero de hoja gris y cabo verde que extrajo de entre sus ropas. Frente a la persistencia del dueño por recuperar su teléfono, Berón se descartó del aparato arrojándolo en un pastizal sobre la calle 3 de Febrero y continuó su fuga. Finalmente, la policía interceptó y detuvo al delincuente en la esquina de avenida Colón y Castelli, logrando también el secuestro del arma blanca y de las prendas de vestir utilizadas.

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Disputa familiar La segunda causa acumulada en la sentencia corresponde a un violento episodio ocurrido el 13 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 17:40 horas, en una vivienda de la calle Bombero Esquivel 2069.

En esa oportunidad, Berón se vio involucrado en una fuerte disputa con su hermana, BAB, por la posesión del inmueble. Tras el arribo de personal policial alertado por la situación, el imputado le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro a su hermana, causándole lesiones físicas leves que fueron corroboradas por informes médicos de la causa.

Al intentar contener la agresión, dos sargentos del Comando de Patrullas Pergamino fueron atacados con golpes de puño y puntapiés por Berón. A pesar de la feroz resistencia empleada por el joven —que llegó a lesionar a uno de los efectivos actuantes—, el personal policial logró reducirlo y proceder a su aprehensión inmediata.

Juicio abreviado La jueza Marcela Santoro avaló el trámite de juicio abreviado al verificar que se cumplimentaron los requisitos procesales de admisibilidad. En su resolución, la magistrada consideró razonable la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo acordada por las partes.