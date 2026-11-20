Condenaron a cinco policías por el allanamiento ilegal y vejaciones en el predio de la ex empresa Tamequ

> Condenaron a cinco policías por el allanamiento ilegal y vejaciones en el predio de la ex empresa Tamequ

Policiales

El Juzgado Correccional Nº 1 de Pergamino dictó un veredicto condenatorio contra un excomisario inspector de la DDI y cuatro efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) por el violento operativo desplegado en marzo de 2021 contra la familia Glasinovich.

En el marco de la causa Nº 963/2023, el titular del Juzgado Correccional Nº 1 de Pergamino, Dr. Carlos A. Picco, dictó veredicto condenatorio contra cinco efectivos policiales —en funciones y retirados— involucrados en el violento e irregular operativo llevado a cabo en el predio de la ex empresa TAMEQU.

La resolución judicial responsabilizó penalmente al excomisario inspector de la DDI Pergamino, Marcelo Alberto Garrido, por el delito de allanamiento ilegal, y a los agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Ruben Darío Alvarado, Emanuel Maximiliano Gonzalez, Guido Daniel Raimondi y Jonatan Javier Benitez por el delito de vejaciones en concurso ideal con lesiones leves agravadas.

El juez Carlos Picco condenó a los policías involucrados en el allanamiento ilegal en Tamequ. — LA OPINION La irrupción en Tamequ sin orden judicial Los hechos juzgados ocurrieron al mediodía del 12 de marzo de 2021 en el galpón ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº 8 y calle Lucio V. Mansilla de la ciudad de Pergamino

. Aquella jornada, efectivos de la DDI y del GAD irrumpieron en el predio bajo el argumento de buscar prófugos fugados de una seccional de General Rodríguez.

Los policías ocuparon el banquillo de los acusados en el juicio oral en el Juzgado Correccional 1. — LA OPINION Durante el debate oral quedó plenamente acreditado que el personal policial no poseía orden de allanamiento expedida por juez competente ni autorización o anuencia de los moradores para ingresar. Asimismo, se constató que la orden de servicio emitida por la jefatura solo habilitaba controles preventivos de personas y vehículos en las inmediaciones, sin autorizar la intromisión en domicilios.

Los policías ocuparon el banquillo de los acusados en el juicio oral en el Juzgado Correccional 1. — LA OPINION Violencia institucional contra los moradores Una gran cantidad de abogados intervinieron en las defensas de los policías que fueron a juicio por el caso Tamequ. — LA OPINION Al ingresar intempestivamente al galpón, los efectivos del GAD —provistos de armas largas, cascos, escudos y con los rostros cubiertos— redujeron con agresiones verbales y físicas a los integrantes de la familia que se encontraban trabajando en el taller. Las víctimas de las vejaciones fueron Daniel Glasinovich (quien en ese entonces tenía 70 años), su hijo Diego Glasinovich y su nieto Axel Glasinovich.

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Durante el ataque, Daniel Glasinovich fue golpeado y sufrió fracturas en arcos costales laterales (sexta y séptima costilla), culatazos y una hernia umbilical, mientras que el joven Axel Glasinovich fue arrojado al piso, pisado en las piernas y la cabeza, y mantenido esposado de forma innecesaria por cerca de una hora.

El magistrado rechazó el argumento defensista de que los agentes actuaron en "cumplimiento del deber" o bajo protocolos policiales, remarcando que "ningún protocolo admite ese proceder" ni justifica el ejercicio desmedido de violencia contra civiles ajenos a cualquier investigación, calificando lo acontecido como "un claro caso de violencia institucional absolutamente reprochable".

Los policías ocuparon el banquillo de los acusados en el juicio oral en el Juzgado Correccional 1. — LA OPINION Responsabilidades penales La acusación estuvo a cargo de los fiscales Germán Guidi y Francisco Furnari y la abogada Luz Santos Morón de la Comisión Provincial por la Memoria. — LA OPINION El fallo concluyó que existió una coautoría funcional entre los efectivos del GAD en las vejaciones infligidas, dado que compartieron el codominio del hecho y una posición de garante respecto a la integridad física de las personas reducidas.

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