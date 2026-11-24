Cómo verificar una computadora cuántica sin medirla entera: la clave está en una pequeña parte del sistema

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Investigadores de la Universidad Tsinghua desarrollaron un método que certifica propiedades cuánticas con un número fijo de pruebas, aunque el sistema crezca.

Un equipo encabezado por investigadores de la Universidad Tsinghua, en China, desarrolló un método para verificar propiedades clave de los sistemas cuánticos, como el entrelazamiento, a partir de mediciones sobre una pequeña parte del sistema. La cantidad de repeticiones experimentales necesarias se mantiene constante, sin importar cuántos qubits tenga el dispositivo.

El problema: verificar se vuelve cada vez más difícil. Las computadoras cuánticas usan qubits, unidades de información que, a diferencia de los bits de las computadoras comunes, pueden combinar estados y estar entrelazadas entre sí. Esas propiedades son las que les dan su potencial de cálculo, pero también hacen que sean muy difíciles de controlar.

A medida que un dispositivo suma qubits, también se vuelve más difícil comprobar si funciona correctamente. Describir por completo el estado de un sistema cuántico requiere una cantidad de datos que crece de forma exponencial con su tamaño. Por eso, reconstruirlo entero, un procedimiento conocido como tomografía de estado, se vuelve impracticable en sistemas grandes.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no hace falta conocer todo el estado. Alcanza con saber si se parece al que se buscaba, si los qubits están entrelazados o si el sistema tiene los recursos necesarios para realizar cálculos cuánticos.

La idea: una huella local de lo global El trabajo, publicado en la revista Physical Review X, se apoya en un fenómeno que los autores llamaron «cuanticidad localizable». Según su análisis, en la mayoría de los sistemas cuánticos de muchas partículas, si se miden de manera simple casi todos los qubits, las propiedades cuánticas esenciales del conjunto quedan reflejadas en un pequeño grupo de qubits que no se midió.

En otras palabras, aunque el estado global sea demasiado grande para describirlo, deja una huella local suficiente para verificar lo que importa. A partir de esa idea, el equipo diseñó protocolos que certifican propiedades globales observando solo un pequeño subsistema.

Qué permite certificar El método utiliza mediciones simples sobre qubits individuales y permite certificar propiedades como el entrelazamiento entre muchas partes del sistema, la complejidad de los circuitos necesarios para preparar un estado y la llamada «magia cuántica», un recurso clave para que una computadora cuántica supere a una clásica.

La principal ventaja es la escala. Según los autores, para verificar qué tan parecido es un estado al que se buscaba, la cantidad de repeticiones experimentales ya no aumenta con el número de qubits, mientras que los protocolos más avanzados disponibles hasta ahora requerían una cantidad que crecía mucho más rápido. Para algunas formas de entrelazamiento, el método también reduce de manera drástica la cantidad de pruebas necesarias.

Además, los investigadores demostraron que el método tolera cierto nivel de ruido y que funciona también con estados imperfectos, algo importante porque los dispositivos reales nunca son perfectos.

Por qué importa Verificar el funcionamiento de los procesadores cuánticos es uno de los desafíos para que estas tecnologías crezcan. Según los autores, el método ofrece una herramienta práctica para certificar procesadores cuánticos de gran escala y, al mismo tiempo, una nueva forma de entender los sistemas cuánticos complejos.

El trabajo es teórico: los resultados se basan en demostraciones matemáticas y en simulaciones numéricas. El paso siguiente será aplicarlo en dispositivos experimentales.