> Cómo será la recolección de residuos en la ciudad durante los días feriados

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De acuerdo con lo comunicado por el Municipio, los cambios responden a los feriados nacional y provincial establecidos en el marco de la visita del papa León XIV, que darán lugar a un esquema especial de funcionamiento de los servicios públicos durante esas tres jornadas.

Higiene Urbana y Servicios Públicos dio a conocer el cronograma de prestación de los servicios de recolección de residuos domiciliarios y voluminosos para mañana, martes y miércoles. Habrá varios cambios en los turnos diurnos y nocturnos, mientras que la recolección de residuos de mayor tamaño también tendrá jornadas sin actividad. Se solicita a los vecinos respetar los días y horarios establecidos para evitar la acumulación de basura en la vía pública.

De acuerdo con lo comunicado por el Municipio, los cambios responden a los feriados nacional y provincial establecidos en el marco de la visita del papa León XIV, que darán lugar a un esquema especial de funcionamiento de los servicios públicos durante esos tres días.

En lo que respecta a la recolección de residuos domiciliarios, el lunes 9 de noviembre el servicio funcionará con normalidad en sus dos modalidades. Tanto el turno diurno como el nocturno cumplirán con sus recorridos habituales, por lo que los vecinos podrán sacar sus residuos de acuerdo con los horarios que corresponden a cada sector de la ciudad.

A tener en cuenta La primera modificación se producirá el martes 10. Durante esa jornada, la recolección diurna se realizará normalmente, mientras que el turno nocturno no tendrá prestación. Esta diferencia deberá ser considerada especialmente por quienes habitualmente disponen sus bolsas durante las últimas horas del día, ya que no habrá camiones realizando los recorridos correspondientes.

Por su parte, el miércoles 11 se invertirá el esquema de funcionamiento. El turno diurno permanecerá suspendido, en tanto que la recolección nocturna se desarrollará con normalidad. De esta manera, durante las tres jornadas habrá distintas modalidades de prestación, con dos turnos que alternarán entre funcionamiento habitual y suspensión, según lo previsto en el cronograma oficial.

La situación también tendrá particularidades en el servicio de recolección de residuos voluminosos, destinado al retiro de elementos de mayor tamaño que no forman parte de los desechos domiciliarios habituales. En este caso, el lunes 9 no habrá actividad, mientras que el martes 10 se realizará la recolección de acuerdo con el esquema previsto. Finalmente, el miércoles 11 volverá a suspenderse el servicio.

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Este cronograma implica que, a diferencia de la recolección domiciliaria, el retiro de voluminosos tendrá una sola jornada de prestación durante el fin de semana largo. Por ese motivo, desde el Municipio solicitan prestar atención a los días establecidos y evitar dejar elementos en la vía pública cuando no corresponda la prestación del servicio.

Cuidar la ciudad La organización de la recolección durante los feriados representa un aspecto importante para el mantenimiento de la limpieza urbana, teniendo en cuenta que la disposición inadecuada de residuos puede generar acumulación de basura en veredas, calles y distintos espacios públicos. Además, los elementos de gran tamaño abandonados fuera de los días previstos pueden obstaculizar la circulación y afectar el normal funcionamiento de los desagües, especialmente ante eventuales precipitaciones.

En ese sentido, el Municipio pidió la colaboración de los vecinos para respetar el esquema anunciado y adecuar sus hábitos de disposición de residuos a las jornadas en las que habrá prestación.

La prestación habitual de los servicios públicos requiere una planificación especial durante los feriados, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las tareas esenciales y, al mismo tiempo, organizar los períodos de descanso del personal afectado a cada actividad.