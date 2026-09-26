Colectivos en San Nicolás: choferes cobrarán cerca de $2,3 millones tras el acuerdo salarial

San Nicolás

La UTA San Nicolás destacó el acuerdo con Fatap, que contempla una suba del 10,5%, mayores viáticos y una gratificación de $60.000.

26 de septiembre de 2026 a las 09:29 a. m.

26 de septiembre de 2026 a las 09:29 a. m.

Los choferes del transporte público de pasajeros del interior alcanzaron un nuevo acuerdo salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y Fatap, entidad que representa a las empresas del sector. En San Nicolás, el entendimiento alcanzará a los trabajadores de EVHSA y llevará el ingreso de un chofer inicial a cerca de $2,3 millones.

Acuerdo salarial para los colectiveros de San Nicolás El entendimiento fue alcanzado en una audiencia paritaria convocada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación. El acuerdo contempla una mejora del 10,5% sobre el salario total conformado, tomando como referencia los valores vigentes durante agosto.

La actualización rige desde el 1° de septiembre y, según explicó el secretario general de la UTA San Nicolás, Tomás Lencina, permitirá que el salario básico inicial de un trabajador de EVHSA pase de aproximadamente $1,5 millones a $1,7 millones.

A ese monto se sumarán otros conceptos contemplados en el acuerdo, entre ellos los viáticos y una gratificación extraordinaria.

Cuánto cobrarán los choferes de EVHSA con los nuevos valores Uno de los principales cambios corresponde a los viáticos y al reintegro de gastos. Las partes acordaron una mejora de $3.000 por cada jornada efectivamente trabajada, sobre los valores vigentes en agosto.

De esta manera, el concepto pasará de $19.000 a $22.000 por día. Tomando como referencia un esquema de 24 jornadas laborales mensuales, los viáticos representarían unos $528.000.

Además, los trabajadores recibirán una gratificación extraordinaria de $60.000 correspondiente a septiembre. Se trata de una suma no remunerativa que las empresas deberán abonar, como máximo, el próximo 15 de octubre.

Con la combinación del salario básico, los viáticos y la gratificación extraordinaria, desde la UTA San Nicolás señalaron que un trabajador de categoría inicial de EVHSA tendrá un ingreso cercano a los $2,3 millones.

El acuerdo todavía debe ser homologado por Trabajo Si bien el entendimiento fue firmado por la UTA y Fatap y cuenta con el aval de las autoridades de ambas partes, su implementación efectiva todavía depende de la homologación de la Secretaría de Trabajo.

El acuerdo también dejó pendiente la discusión sobre las sumas correspondientes a julio y agosto de 2026, además de las diferencias vinculadas con los viáticos de esos meses. Según lo establecido ante la autoridad laboral, esos puntos serán negociados durante octubre.

El entendimiento llegó después de que la UTA rechazara dos propuestas salariales anteriores de Fatap y planteara además una serie de reclamos relacionados con las condiciones laborales en distintas empresas del transporte del interior.

Entre las cuestiones denunciadas por el gremio figuran supuestos incumplimientos vinculados con el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, los tiempos de descanso entre vueltas, la entrega de ropa de trabajo y situaciones relacionadas con trabajadores que se encuentran con licencias médicas.