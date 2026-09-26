San Pedro: Proponen crear un Museo Audiovisual en la ex Planta Depuradora y homenajear a “Yoyi” Villafuerte

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El proyecto presentado en el Concejo Deliberante de San Pedro busca recuperar el predio de Rómulo Naón y crear un espacio cultural.

26 de septiembre de 2026 a las 09:03 a. m.

26 de septiembre de 2026 a las 09:03 a. m.

Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de San Pedro propone crear el Museo Audiovisual Municipal, recuperar la ex Planta Depuradora de calle Rómulo Naón y convertirla en un espacio destinado a preservar y difundir el patrimonio audiovisual de la ciudad y el partido.

Proponen un Museo Audiovisual en la ex Planta Depuradora La iniciativa fue impulsada por los concejales Paola Basso, Belén Santos y Damián Mosquera, del bloque Nuevos Aires, y plantea la recuperación integral y refuncionalización del inmueble donde antiguamente funcionaba la planta depuradora.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el objetivo es generar un espacio dedicado a preservar, investigar, restaurar y difundir el patrimonio histórico, tecnológico y artístico relacionado con la cinematografía, la fotografía, la televisión y los nuevos medios de San Pedro.

Los autores advierten que existe material fílmico, equipamiento técnico y documentación histórica que podría perderse por la falta de un espacio centralizado que permita garantizar su conservación, clasificación y digitalización.

La propuesta establece que el futuro museo funcionaría bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y tendría como sede el predio ubicado sobre Rómulo Naón, actualmente desafectado de su función original y próximo al Jardín de Infantes Municipal N.º 4 “Frutillitas”.

El proyecto busca recuperar un sector de San Pedro Además de la creación del museo, la iniciativa contempla la recuperación de la antigua estructura y su reconversión para darle un nuevo uso cultural y turístico al inmueble.

Según los fundamentos, la intervención permitiría abordar también las condiciones actuales del predio, que generan inconvenientes urbanos y sanitarios para los vecinos de la zona.

El espacio no estaría destinado únicamente al resguardo de archivos. El proyecto plantea que también pueda convertirse en un ámbito de capacitación para jóvenes realizadores y artistas, con actividades vinculadas a la producción audiovisual y al patrimonio cultural local.

Entre las funciones previstas figuran la recolección, inventario y restauración de material fotográfico y gráfico, además de la documentación de la historia de las producciones de San Pedro relacionadas con el cine, el video, la radio y la televisión.

También se propone desarrollar programas educativos en conjunto con establecimientos escolares del distrito.

El museo llevaría el nombre de “Yoyi” Villafuerte Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que el Museo Audiovisual Municipal lleve el nombre de José María “Yoyi” Villafuerte, como reconocimiento a su trayectoria dentro de la cultura de San Pedro.

El proyecto destaca su actividad en las artes plásticas, su proyección fuera de la ciudad y su paso por la gestión pública como exdirector de Turismo.

A su vez, se contempla la conformación de una Comisión Promotora Honoraria, de carácter consultivo, integrada por historiadores, realizadores audiovisuales y referentes culturales.

Para financiar la iniciativa se prevé utilizar partidas del Presupuesto General municipal, subsidios de programas provinciales como Patrimonio Bonaerense, aportes de organismos nacionales como el Fondo Nacional de las Artes y el INCAA, además de donaciones y mecanismos de responsabilidad social empresaria.