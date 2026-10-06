> Clubes Seguros: Pergamino refuerza las medidas de prevención y seguridad para la temporada de verano

Pergamino

El encuentro se desarrolló bajo la premisa “Una Sola Salud” y permitió reunir a representantes de distintas áreas municipales vinculadas con la prevención, la atención de emergencias, la seguridad y las condiciones sanitarias de los establecimientos deportivos.

La Municipalidad de Pergamino llevó adelante una jornada informativa del programa Clubes Seguros, destinada a representantes de clubes e instituciones deportivas del Partido de Pergamino, con el objetivo de brindar precisiones sobre los requisitos que deberán cumplir estos espacios para la habilitación y el desarrollo de actividades durante la temporada 2026/27.

El encuentro se desarrolló bajo la premisa “Una Sola Salud” y permitió reunir a representantes de distintas áreas municipales vinculadas con la prevención, la atención de emergencias, la seguridad y las condiciones sanitarias de los establecimientos deportivos. Participaron integrantes de la Secretaría de Salud, Same, Dirección de Habilitación y Actividad Comercial, Dirección de Obras Sanitarias y Defensa Civil.

Durante la jornada se repasaron los principales aspectos que deben contemplar los clubes para garantizar condiciones adecuadas para quienes concurren a sus instalaciones, con especial atención en niños y adolescentes, que representan una parte importante de la población que participa de las actividades deportivas y recreativas durante el verano.

Entre los temas abordados estuvieron los registros y habilitaciones necesarios para el funcionamiento de las instituciones, además de las condiciones de seguridad vinculadas con los natatorios y los espejos de agua. En este sentido, se brindaron recomendaciones y precisiones sobre la ocupación de las piletas, las medidas de prevención dentro y fuera de los natatorios y las responsabilidades que deben asumir los guardavidas.

También se hizo hincapié en el manejo y recambio del agua de las piletas, el control del agua destinada al consumo y el uso obligatorio de clorinadores. Estos aspectos forman parte de las condiciones sanitarias que deben garantizarse para reducir riesgos y prevenir situaciones que puedan afectar la salud de los concurrentes.

La jornada también permitió repasar los requisitos relacionados con los servicios complementarios que funcionan habitualmente en los clubes durante la temporada de verano. Entre ellos se incluyeron las condiciones necesarias para el funcionamiento de los buffets, la disponibilidad de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y la cobertura médica de emergencia.

Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con la manipulación de alimentos. En este sentido, se recordó la obligatoriedad de contar con el Carnet de Manipulador de Alimentos para aquellas personas que desarrollen tareas vinculadas con la preparación, elaboración, distribución o servicio de alimentos en las instituciones.

La propuesta apunta a que los clubes puedan llegar al inicio de la temporada con toda la documentación y las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades, pero también busca fortalecer una cultura de prevención que permita anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

En ese marco, remarcaron la importancia de que todos los sectores involucrados conozcan sus responsabilidades y trabajen de manera coordinada. “Los clubes son lugares de alta concentración de menores y por eso es fundamental que todos los actores involucrados conozcan y cumplan con las medidas de seguridad y prevención. El cuidado es una responsabilidad de todos”, señalaron desde el Municipio.

Capacitaciones obligatorias Como parte del programa Clubes Seguros, la Municipalidad también diagramó un cronograma de capacitaciones que deberán realizar los integrantes de las instituciones deportivas que desarrollen actividades durante la temporada.

Una de las propuestas estará destinada a profesores y ayudantes y estará relacionada con la Manipulación Segura de Alimentos (MSA). El objetivo es brindar herramientas para prevenir riesgos asociados al manejo de alimentos y reforzar las buenas prácticas en los espacios donde funcionan buffets u otros servicios gastronómicos.

Para quienes necesiten obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos, las fechas previstas son el 26 y 27 de octubre y el 14 y 15 de noviembre.

A su vez, se desarrollarán jornadas obligatorias de RCP y Primeros Auxilios destinadas a profesores. Las capacitaciones fueron programadas para el 7 de noviembre, de 10;00 a 12:30; el 14 de noviembre, de 14;00 a 16:30; y el 21 de noviembre, de 10:00 a 12:30.

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Todas las capacitaciones se realizarán en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, por lo que desde el Municipio se indicó a las instituciones que deberán tener en cuenta el cronograma para organizar la participación de sus equipos de trabajo.

Las inscripciones se realizan a través del WhatsApp, 15662115.

De esta manera, Pergamino avanza con la preparación de los clubes para la temporada 2026/27 mediante un trabajo conjunto entre distintas áreas municipales y las instituciones deportivas. El programa busca que los espacios cuenten con las condiciones necesarias para funcionar de manera segura y que quienes tienen responsabilidades dentro de los clubes dispongan de herramientas concretas para actuar ante situaciones de emergencia.