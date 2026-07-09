Cinema Pergamino renueva su cartelera con Evil Dead: En Llamas y Moana live action

Pergamino

La cartelera suma desde este viernes dos de los estrenos más esperados de la temporada: una nueva y brutal entrega de la emblemática saga de terror creada por Sam Raimi y la adaptación live action del clásico animado de Disney. Además, continúan en pantalla Toy Story 5 y Minions y Monstruos.

Cinema Pergamino renueva desde este viernes su propuesta cinematográfica con dos estrenos que apuntan a públicos completamente diferentes, pero igual de convocantes. Por un lado llega Evil Dead: En Llamas (Evil Dead Burn), la nueva película de la histórica franquicia de terror creada por Sam Raimi; por el otro, desembarca la esperada versión live action de Moana, uno de los grandes clásicos recientes de Disney. Además, continúan en cartel Toy Story 5 y Minions y Monstruos, dos opciones ideales para disfrutar en familia durante las próximas vacaciones de invierno.

Evil Dead: En Llamas La nueva entrega independiente del universo Evil Dead promete convertirse en la más extrema de toda la saga. Dirigida por el realizador francés Sébastien Vanicek, Evil Dead: En Llamas apuesta por una historia original que mantiene el espíritu de la franquicia, pero amplía la mitología iniciada hace más de cuatro décadas por Sam Raimi y protagonizada en sus comienzos por Bruce Campbell.

La trama sigue a una mujer viuda que, junto a su hija, busca refugio en la aislada casa de sus suegros tras una tragedia familiar. Lo que parecía un lugar seguro pronto se transforma en una pesadilla cuando antiguas fuerzas demoníacas despiertan y convierten el reencuentro familiar en una lucha desesperada por sobrevivir.

Las primeras reacciones de la crítica y las declaraciones de sus productores coinciden en que se trata de la película más oscura, violenta y sangrienta de toda la franquicia, elevando aún más el nivel del horror que caracteriza a la saga.

Uno de los aspectos más interesantes para los seguidores de la serie es la conexión con las películas anteriores. La historia incorpora al doctor Benjamin Price, un investigador que estudió los trabajos del profesor Raymond Knowby, el arqueólogo responsable de traducir el contenido del legendario Necronomicón Ex-Mortis, el libro maldito que liberó a los demonios en la película original de 1981.

Además, la película profundiza la expansión del universo iniciada en Evil Dead (2013) y Evil Dead Rise (2023), al confirmar la existencia de múltiples ejemplares del Necronomicón, cada uno con el poder de desatar entidades demoníacas.

Duración: 110 minutos.

Calificación: apta para mayores de 16 años.

Moana live action También este viernes llega a Cinema Pergamino la adaptación en acción real de Moana, una de las producciones más esperadas de Walt Disney Studios. La película está protagonizada por la joven actriz australiana Catherine Lagaʻaia, mientras que Dwayne Johnson retoma el papel del carismático semidiós Maui, personaje al que ya había prestado su voz en la versión animada estrenada en 2016.

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La dirección está a cargo de Thomas Kail, ganador de los premios Emmy y Tony por Hamilton, quien traslada al formato live action la historia de la joven navegante elegida por el océano para emprender una travesía que cambiará el destino de su pueblo.

La producción también llamó la atención por el enorme trabajo físico realizado por Dwayne Johnson. Para interpretar nuevamente a Maui, el actor aumentó cerca de 18 kilos y utilizó un complejo traje prostético diseñado por el ganador del premio Oscar Joel Harlow. El maquillaje requería alrededor de dos horas y media diarias y, según relató el propio Johnson, debía soportar más de 18 kilos entre prótesis, cabello y vestuario, peso que aumentaba en las escenas acuáticas debido a la peluca especialmente diseñada para el personaje.

La historia sigue a Moana (Catherine Lagaʻaia), quien responde al llamado del océano y emprende un viaje más allá del arrecife de la isla de Motunui junto a Maui para restaurar el equilibrio de la naturaleza y devolver la prosperidad a su pueblo.

Con espectaculares escenarios inspirados en la cultura polinesia, efectos visuales de última generación y las canciones que hicieron célebre a la película original, Disney apuesta a conquistar tanto a una nueva generación de espectadores como a quienes crecieron con la versión animada.

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Duración: 117 minutos.

Calificación: apta para todo público.