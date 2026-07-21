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Cinco bomberos voluntarios de Ramallo terminaron la secundaria a través del Plan FinEs

Cinco integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Ramallo completaron sus estudios secundarios, compatibilizando el aprendizaje con las guardias y el servicio a la comunidad.

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21 de julio de 2026 a las 03:00 p. m.
Cinco bomberos voluntarios de Ramallo terminaron la secundaria a través del Plan FinEs

Cinco integrantes de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Ramallo celebraron un importante logro personal al finalizar sus estudios secundarios mediante una comisión especial del Plan FinEs-Ramallo 2026. La propuesta educativa les permitió completar esta etapa sin abandonar sus responsabilidades laborales, familiares ni el compromiso diario con el servicio voluntario.

Quiénes son los bomberos de Ramallo que finalizaron la secundaria

Los nuevos egresados son el oficial de dotación Christian Rossi Lima, el ayudante principal Mario Bruzzesi, el ayudante de primera Juan Quiroga, la bombera Micaela Ruiz y el bombero Luis María San Juan.

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La finalización de los estudios secundarios representa un importante paso en la formación personal y profesional de cada uno de ellos, quienes debieron organizar sus tiempos para cumplir con las exigencias académicas sin descuidar las guardias, las emergencias y las actividades propias del cuartel.

El esfuerzo detrás de un nuevo logro educativo

Desde Bomberos Voluntarios de Ramallo destacaron el compromiso y la perseverancia de los cinco integrantes, quienes asumieron el desafío de retomar los estudios en la adultez. También reconocieron el trabajo realizado por los coordinadores, directivos y docentes del Plan FinEs, cuyo acompañamiento fue clave para alcanzar este objetivo.

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"Volver a estudiar siendo adultos no es una tarea sencilla. Con esfuerzo y constancia demostraron que siempre es posible superarse", expresaron desde la institución al felicitar a los flamantes egresados.

La formación fortalece el servicio de Bomberos Voluntarios de Ramallo

Desde la entidad remarcaron que la capacitación permanente es uno de los pilares del cuerpo activo y que la formación académica complementa la preparación técnica que reciben los bomberos para responder ante distintas emergencias.

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Además de representar un logro individual, la culminación de los estudios secundarios fortalece las capacidades de quienes integran el cuartel y reafirma el compromiso de Bomberos Voluntarios de Ramallo con el crecimiento personal de sus integrantes y con la mejora continua del servicio que brindan diariamente a toda la comunidad.

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