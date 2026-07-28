Batalla campal en un partido en San Nicolás: patearon a un jugador que abrazaba a su hijo y un kinesiólogo terminó internado

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San Nicolás

Los incidentes se desataron luego de la victoria de Regatas ante La Emilia por penales en la final. “Estamos viviendo una locura en el fútbol”, dijo el presidente del club campeón en TN.

La final de la Liga Nicoleña de Fútbol terminó con una batalla campal en la que se enfrentaron jugadores, cuerpos técnicos y auxiliares de ambos equipos. Hubo corridas, patadas y golpes entre los integrantes de las delegaciones de Regatas y La Emilia.

La violencia se desató minutos después de que Regatas consiguiera la victoria por penales, al imponerse 5-4 en la serie luego del empate 0-0 en el tiempo reglamentario.

Un video reveló que la pelea empezó en medio de los festejos del equipo ganador, cuando un futbolista de La Emilia le pegó una patada voladora por la espalda a un rival que estaba abrazando a su pequeño hijo. El nene terminó en el piso.

“Fue una locura. Una reacción de un jugador de La Emilia que dijo que uno de los jugadores de Regatas le había hecho gestos a la tribuna, pero tampoco era al que le pegó. Corrió 30 metros para pegarle una patada de atrás cuando nuestro jugador estaba abrazando a su hijo. Por poco no le pega al nene “, dijo Ignacio Baldarenas, presidente de Regatas de San Nicolás, en diálogo con TN.

El dirigente aseguró que “no había pasado nada en el partido para una reacción así”.

Baldarenas contó que el kinesiólogo de su club terminó internado tras una feroz agresión dentro de la cancha: “Fue a tratar de separar y recibió cinco patadas en la cabeza y terminó con una conmoción. Perdió el conocimiento y tuvo vómitos. Por precaución se lo llevó al hospital, donde le hicieron una placa y una tomografía. Quedó en observación esa noche. Después le hicieron nueva resonancia y hoy martes recibió el alta después del mediodía. Tiene que hacerse controles con un neurólogo”.

El presidente de Regatas contó que el partido estuvo custodiado por 85 policías y lamentó que los incidentes los causaran los propios protagonistas. “Estamos viviendo una locura en el fútbol”, sostuvo, al mismo tiempo que valoró que tanto los dirigentes de La Emilia como de la Liga Nicoleña, los árbitros y las autoridades se pusieran a disposición para ayudar a los agredidos.