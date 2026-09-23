Barrio San Martín: denunció que dejó su moto en la vereda y se la sustrajeron en pocos minutos

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Policiales

Un joven de 26 años denunció el robo de su moto en el barrio San Martín. La había dejado estacionada frente a su casa.

23 de septiembre de 2026 a las 11:39 a. m.

23 de septiembre de 2026 a las 11:39 a. m.

Un joven de 26 años denunció que sufrió la sustracción de su motocicleta en el barrio San Martín, luego de dejarla estacionada durante unos minutos en la vereda de su domicilio. El vehículo es utilizado habitualmente para movilizarse, cumplir compromisos laborales y trasladarse por distintos puntos de la ciudad.

El hecho fue denunciado este martes y quedó registrado como hurto de vehículo dejado en la vía pública, de acuerdo con las actuaciones iniciadas a partir de la presentación realizada por el damnificado.

Según relató el denunciante, había dejado estacionada su motocicleta Keller DM, en inmediaciones de su domicilio, ubicado sobre calle Mounstaabsky. Al regresar al lugar constató que el vehículo ya no se encontraba donde lo había dejado.

El propietario advirtió el faltante al poco tiempo de haber estacionado la moto, por lo que la denuncia fue radicada ante las autoridades policiales para iniciar las actuaciones correspondientes y procurar establecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción.

Investigación en marcha La denuncia quedó asentada bajo la carátula de hurto de vehículo dejado en la vía pública y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 del Departamento Judicial de Pergamino.

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Como parte de las primeras medidas investigativas, se procura determinar si existen registros que permitan reconstruir el momento en que la motocicleta fue sustraída y establecer hacia dónde pudo haber sido trasladada.

El denunciante indicó que el lugar cuenta con cámaras de seguridad, un elemento que podría resultar de utilidad para los investigadores en caso de que los dispositivos hayan registrado movimientos en el sector durante el período en que se produjo el faltante.

También se informó que la motocicleta cuenta con seguro, mientras continúan las actuaciones destinadas a obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento del hecho.