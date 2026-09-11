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Baradero: El Comando de Patrulla Rural evitó una posible usurpación en un campo

Una pareja fue encontrada dentro de una vivienda rural de Baradero sin documentación que acreditara su permanencia en el lugar.

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11 de septiembre de 2026 a las 11:05 a. m.
Tras tomar la novedad los efectivos policiales, inmediatamente se hicieron presentes en el establecimiento, procediendo a la identificación de los ocupantes.
Foto: Ilustrativa

El Comando de Patrulla Rural de Baradero intervino ante una denuncia por una posible usurpación de un establecimiento rural, luego de que el propietario, que se encontraba fuera de la localidad, fuera alertado por vecinos sobre la presencia de personas ajenas a su familia dentro de una vivienda de su predio.

Denuncia por la presencia de personas ajenas en un campo

La investigación se inició a partir de una denuncia telefónica realizada por un vecino de Baradero, quien se encontraba fuera de la localidad por cuestiones personales. De acuerdo con lo informado, fueron residentes de la zona quienes le comunicaron que había personas desconocidas instaladas en la vivienda ubicada dentro de su establecimiento rural.

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Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrulla Rural se trasladaron de inmediato hasta el lugar para verificar lo ocurrido e identificar a quienes se encontraban dentro de la propiedad.

Una pareja de Escobar fue identificada por la Policía Rural

Al llegar al establecimiento, los agentes identificaron a dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, ambos oriundos de la localidad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires.

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Según la información policial, la pareja no pudo presentar documentación que acreditara su posesión, autorización formal o permanencia en el inmueble. Frente a los efectivos, manifestaron que habían ingresado al lugar con autorización de un ex empleado del establecimiento, quien supuestamente les habría permitido permanecer allí de buena fe.

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La intervención del personal policial permitió encauzar la situación sin que se produjeran incidentes mayores y mientras se aguardaban las instrucciones correspondientes de la Justicia.

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Los ocupantes se retiraron y el caso quedó en manos de la Justicia

Finalmente, las dos personas retiraron sus pertenencias personales y abandonaron voluntariamente la vivienda. El propietario pudo supervisar posteriormente el estado del inmueble y constató que no se habían registrado faltantes ni daños de ninguna índole.

El procedimiento quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 Descentralizada Baradero, desde donde se dispusieron las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación iniciada por averiguación de ilícito.

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De esta manera, la rápida intervención del Comando de Patrulla Rural permitió desactivar el conflicto y evitar que la situación derivara en una ocupación más prolongada del establecimiento rural.

PolicialesBaraderoCampoComando de Patrulla
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