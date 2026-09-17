Autos Digitales presentó en la Expo Rural Pergamino los nuevos vehículos eléctricos e híbridos de origen chino

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Pergamino

Autos Digitales mostró en la Expo Rural Pergamino los modelos eléctricos e híbridos de Changan y JMEV, con financiación y test drive en Pergamino.

Autos Digitales participó del stand de Grupo M en la Expo Rural Pergamino, donde presentó vehículos eléctricos e híbridos de origen chino que ya se comercializan en la ciudad. Sebastián Lorenzo explicó las características de los modelos, las alternativas de financiación, el consumo y las posibilidades de carga domiciliaria.

Autos Digitales en Expo Rural El SUV de la marca Changan(gris) y el eléctrico de JMEV. — LA OPINION La presencia de Autos Digitales en la Expo Rural Pergamino permitió al público conocer de cerca una propuesta que viene ganando espacio en el mercado automotor: vehículos de origen chino con motorizaciones eléctricas, híbridas e híbridas enchufables.

Sebastián Lorenzo, representante de Autos Digitales, estuvo a cargo de la presentación de los modelos exhibidos en el espacio de Grupo M y destacó el interés que despertaron entre los visitantes de la muestra rural.

Entre las unidades presentadas se encuentra el JMEV, un vehículo completamente eléctrico que, de acuerdo con lo explicado por Lorenzo, se posiciona como una de las alternativas más accesibles dentro de la oferta disponible en el mercado local.

El automóvil eléctrico inicio de gama de la marca JMEV que presentó Autos Digitales en el stand de Grupo M en la Expo Rural el último fin de semana. — LA OPINION El modelo cuenta con una propuesta de financiación a tasa 0% de hasta 15 millones de pesos, una alternativa que apunta a facilitar el acceso a la movilidad eléctrica.

Además de JMEV, Autos Digitales comercializa vehículos de la marca Changan, una de las principales automotrices de origen chino, que cuenta con presencia en distintos mercados internacionales.

Changan amplía su propuesta El automóvil categoría SUV de la marca Changan que presentó Autos Digitales en el stand de Grupo M en la Expo Rural el último fin de semana. — LA OPINION En la Expo Rural Pergamino también fue presentado el Changan C55, un SUV que forma parte de la oferta de la marca y que dispone de alternativas de financiación a través del banco Santander con tasa 0%, según explicó Lorenzo.

La propuesta comercial de Changan se ampliará próximamente con la incorporación de nuevos modelos. Entre las novedades anunciadas se encuentra un sedán, mientras que dentro de la línea premium de la compañía se encuentra Deepal, cuya llegada a Pergamino estaba prevista para septiembre.

Uno de los modelos que genera expectativa es el Deepal S05, un vehículo que se incorpora a la oferta de Autos Digitales y que busca captar a consumidores interesados en nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad.

La comercialización de estas marcas no se limita a Pergamino. Autos Digitales también desarrolla su actividad en Junín, San Nicolás, Trenque Lauquen, 9 de Julio, Chivilcoy y Venado Tuerto.

Vehículos eléctricos y consumo Uno de los principales aspectos que despierta interés entre quienes consultan por estos vehículos es el consumo. Lorenzo explicó que tanto los modelos eléctricos como los híbridos enchufables permiten reducir considerablemente el gasto asociado al uso cotidiano, especialmente en recorridos urbanos.

En el caso de los híbridos enchufables, la posibilidad de utilizar el vehículo en modo eléctrico durante determinados trayectos constituye uno de los puntos que más consultas genera entre los potenciales compradores.

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A esto se suma la posibilidad de realizar la carga en el domicilio. Según explicó el representante de Autos Digitales, los vehículos cuentan con sus propios cargadores inteligentes y no requieren una instalación extraordinaria para comenzar a utilizarlos, aunque sí es necesario contar con una puesta a tierra adecuada por cuestiones de seguridad.

La carga puede realizarse mediante una conexión domiciliaria de 220 voltios, siempre que la instalación eléctrica cumpla con las condiciones y normas correspondientes. Lorenzo recomendó que la verificación o eventual adecuación de la instalación sea realizada por un electricista de confianza.

Los cargadores inteligentes incorporados en los vehículos cuentan además con sistemas destinados a detectar eventuales fallas durante el proceso de carga y evitar que el procedimiento continúe en condiciones inseguras.

Expo Rural Pergamino y contacto La participación de Autos Digitales en la Expo Rural Pergamino también funcionó como una oportunidad para establecer un contacto directo con potenciales compradores y responder consultas sobre las características de los vehículos.

Durante la exposición, los visitantes pudieron observar el diseño exterior, conocer el interior de las unidades y consultar sobre autonomía, consumo, sistemas de carga, financiación y funcionamiento de las distintas motorizaciones.

“Le llama mucho la atención a la gente el funcionamiento”, explicó Lorenzo al referirse a las consultas recibidas durante la muestra y al interés que genera la incorporación de nuevas tecnologías al mercado automotor.

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Desde Autos Digitales remarcaron además que los interesados pueden acercarse a la concesionaria de Grupo M ubicada en la intersección de ruta 8 y Zeballos, en Pergamino, donde disponen de asesoramiento sobre los distintos modelos.

Autos Digitales y test drive Una de las herramientas disponibles para quienes quieran conocer el comportamiento de los vehículos es el test drive. Desde Autos Digitales señalaron que los interesados pueden coordinar una prueba de manejo para experimentar las características de los modelos antes de avanzar con una eventual compra.

La posibilidad de probar los vehículos adquiere especial importancia en el caso de las unidades eléctricas e híbridas, ya que su funcionamiento presenta diferencias respecto de los automóviles tradicionales con motores de combustión interna.

La experiencia durante la Expo Rural Pergamino permitió a Autos Digitales acercar esta tecnología a un público amplio y mostrar una oferta que ya está disponible comercialmente en la región.