> La inflación en Pergamino volvió a desacelerarse: la canasta básica aumentó 1,75% en junio

Pergamino

El relevamiento incluye alimentos, frutas y verduras, pastas, artículos de limpieza e higiene personal y refleja exclusivamente el comportamiento de los precios en comercios de la ciudad.

La inflación de la canasta básica alimentaria de Pergamino volvió a mostrar una desaceleración durante junio. Según el último informe difundido por la Cámara de Comercios Alimentarios de Pergamino, el Índice Alimentario Pergaminense (IAP) registró un incremento promedio del 1,75% respecto de mayo, consolidando una tendencia de aumentos moderados en los productos esenciales que consumen diariamente las familias de la ciudad.

El relevamiento, que se realiza mensualmente sobre la base de precios relevados en 34 comercios de distintos tamaños y ubicaciones geográficas de Pergamino, constituye un indicador propio de la realidad comercial local. Desde la entidad remarcan que los resultados no deben compararse con los índices publicados por el Indec ni con los de otros organismos oficiales, ya que responden a metodologías, universos de análisis y parámetros completamente diferentes, por lo que sus valores no son equivalentes.

El estudio contempla el seguimiento permanente de 460 productos de igual marca, presentación y contenido, relevando la evolución de precios en comercios de proximidad tradicionales, negocios especializados, supermercados y sucursales de cadenas presentes en la ciudad. A diferencia de otros indicadores, el IAP no se limita únicamente a los alimentos, sino que incorpora también productos de higiene personal y artículos de limpieza, rubros que forman parte de los gastos habituales de cualquier hogar.

Un aumento moderado Si bien el promedio general se ubicó en el 1,75%, el comportamiento de los distintos grupos de productos fue muy dispar durante junio. Mientras algunos rubros registraron incrementos importantes, otros mostraron bajas que ayudaron a contener el índice general.

Dentro del sector de alimentos, las mayores subas correspondieron a las carnes bovinas y porcinas, que aumentaron 3,3%, impulsadas principalmente por el comportamiento de la carne vacuna, cuyo seguimiento específico arrojó un incremento del 7,5% en determinados cortes incluidos dentro de los productos controlados.

También registraron aumentos los panificados, con una variación del 2,2%; los productos avícolas, tanto pollo entero como trozado, que subieron 2,6%; los lácteos y quesos, con un incremento del 1,3%; las bebidas, tanto con alcohol como sin alcohol, que aumentaron 1,2%; y los productos envasados de almacén, cuya variación fue del 0,4%.

En paralelo, los artículos vinculados al mantenimiento del hogar también mostraron aumentos. Los productos de limpieza registraron una suba promedio del 1,9% dentro del relevamiento mensual, aunque el seguimiento específico de determinados artículos envasados reflejó incrementos considerablemente mayores, alcanzando el 6,7%. Por su parte, los productos de higiene personal tuvieron una variación prácticamente estable, con una leve baja del 0,3%, mientras que en el monitoreo de productos controlados ese mismo rubro acumuló un aumento del 2,9%.

Las bajas para contener la inflación local El informe también refleja que varios grupos de productos experimentaron reducciones de precios durante junio, lo que contribuyó a moderar el incremento promedio de la canasta.

Las frutas y verduras encabezaron las bajas con una disminución del 3,8%, favorecidas por una mayor oferta estacional de distintos productos frescos. También retrocedieron los precios de las pastas frescas, que registraron una caída del 2,6%, y los fiambres y embutidos, cuyo descenso fue del 0,5%.

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Estas variaciones negativas compensaron parcialmente las subas observadas en carnes, panificados y artículos de limpieza, permitiendo que el índice general permaneciera por debajo del dos por ciento.

Qué mide el Índice Alimentario Pergaminense El Índice Alimentario Pergaminense constituye una herramienta estadística desarrollada por la Cámara de Comercios Alimentarios de Pergamino para reflejar la evolución de los precios de los productos básicos comercializados en la ciudad.

El trabajo se elabora con el aporte de comerciantes asociados y contempla el relevamiento permanente de alimentos, productos frescos, bebidas, artículos de almacén, carnes, lácteos, frutas, verduras, pastas, productos de limpieza e higiene personal, ofreciendo una fotografía del comportamiento del mercado local.

Desde la entidad insisten en que este indicador no debe asociarse ni compararse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec, debido a que ambos utilizan metodologías diferentes, universos de productos distintos y alcances estadísticos que responden a objetivos específicos.

Los números que deja el primer semestre Más allá del resultado de junio, el informe también permite observar la evolución acumulada de los precios durante el año.

Según la Cámara de Comercios Alimentarios, el acumulado anual, desde enero hasta junio de 2026, alcanzó el 29,64%, mientras que la variación interanual, es decir, la comparación de los últimos doce meses, llegó al 49,74%.