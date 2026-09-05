ATE le pidió a Kicillof dicutir un nuevo aumento salarial para los estatales de manera "urgente"

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La organización gremial presentó un reclamo formal ante el ministerio de Trabajo. El útimo tramo del último acuerdo se pagó este mes.

05 de septiembre de 2026 a las 11:28 a. m.

05 de septiembre de 2026 a las 11:28 a. m.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le pidió hoy al gobernador Axel Kicillof la reapertura de las negociaciones salariales de cara al último tramo del año, luego de percibir el último incremento acordado, del 5%, correspondiente a agosto.

ATE presentó una nota al Director de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo, Juan Pablo Lorenzo, en la que reclaman la reapertura de la paritaria de manera “urgente” para acordar un incremento para el último cuatrimestre.

Kicillof había acordado con los estatales contempló una actualización acumulada del 7%, con un aumento del 5% para los salarios de julio y otro 2% en agosto, en un entendimiento que había incluido una cláusula de revisión que es la que ahora quiere activar ATE.

En la presentación enviada al Ministerio de Trabajo bonaerense, ATE planteó que el contexto económico nacional y las restricciones sobre las cuentas provinciales repercuten directamente sobre los trabajadores.

El sindicato cuestionó particularmente el esquema fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que el recorte de transferencias hacia las provincias impacta sobre las finanzas bonaerenses y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de los empleados públicos.

A ese escenario, agregó los incrementos registrados en tarifas y servicios esenciales, entre ellos transporte, electricidad, gas y agua. Para ATE, esos aumentos profundizaron el deterioro del poder adquisitivo y volvieron necesaria una nueva discusión salarial.

“La defensa del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores debe constituir una prioridad”, sostuvo el gremio en la carta enviada al Gobierno provincial, donde insistió con la necesidad de retomar la discusión salarial.

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ATE también puso el foco en el endeudamiento de los hogares y advirtió que muchas familias ya recurren al crédito no para realizar inversiones o afrontar gastos extraordinarios, sino para cubrir necesidades básicas.

La revisión prevista para septiembre En ese sentido, el sindicato afirmó que existe un “gravísimo nivel de endeudamiento” en las familias y sostuvo que el crédito dejó de utilizarse para “capitalizarse o proyectar mejoras” y pasó a ser una herramienta para afrontar gastos como los servicios, el alquiler o la alimentación.

En este contexto, ATE reclamó al Gobierno provincial que realice los mayores esfuerzos posibles para sostener y recuperar el poder adquisitivo de los salarios estatales.

La organización sindical remarcó que la defensa de los ingresos y de las condiciones de vida de los trabajadores debe ser una prioridad y pidió retomar la mesa paritaria para encontrar respuestas para el último tramo del año.