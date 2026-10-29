Arroyo Dulce: en noviembre abrirá la inscripción para acceder a la compra de lotes

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La Municipalidad de Salto habilitará un registro del 2 al 6 de noviembre para los vecinos que quieran acceder a un terreno en Arroyo Dulce. También podrán actualizar sus datos quienes ya se hayan inscripto anteriormente.

La Municipalidad de Salto anunció que durante la primera semana de noviembre abrirá el registro destinado a los vecinos de Arroyo Dulce interesados en acceder a la compra de un lote en la localidad. La convocatoria contempla tanto a quienes deseen incorporarse por primera vez al listado como a aquellas personas que ya realizaron el trámite y necesitan actualizar su información.

Cuándo y dónde inscribirse para acceder a los lotes en Arroyo Dulce El período de inscripción se extenderá desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de noviembre. Durante esas jornadas, los interesados podrán acercarse a la Delegación Municipal de Arroyo Dulce, donde se realizará la atención en el horario de 9 a 12.

En ese lugar, el equipo del área de Desarrollo Social será el encargado de recibir la documentación correspondiente y brindar asesoramiento a los vecinos sobre el procedimiento de inscripción.

La apertura del registro representa una instancia importante para quienes buscan acceder a un terreno en Arroyo Dulce y necesitan incorporarse al listado municipal que reúne a las personas interesadas en esta posibilidad.

Por ese motivo, se recomienda a los vecinos que tengan previsto realizar el trámite organizar con anticipación la documentación necesaria y concurrir dentro de los días y horarios establecidos por el Municipio.

Quiénes pueden anotarse en el registro municipal de lotes La convocatoria está dirigida a dos grupos de vecinos. Por un lado, podrán inscribirse aquellas personas que todavía no forman parte del registro y desean manifestar su interés en adquirir un lote en Arroyo Dulce.

Por otro, también se habilitará la actualización de datos para quienes se hayan anotado en oportunidades anteriores. Esta instancia permitirá revisar y poner al día la información registrada, un paso relevante para mantener actualizados los datos de las personas interesadas.

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La posibilidad de realizar nuevas inscripciones y actualizar registros previos busca facilitar el acceso al procedimiento para distintos vecinos de la localidad, sin limitar la convocatoria exclusivamente a quienes se incorporen por primera vez.

Desde el Municipio señalaron que el equipo de Desarrollo Social estará disponible durante las jornadas previstas para recibir la documentación y responder las consultas relacionadas con el trámite.

El trámite será presencial en la Delegación Municipal Uno de los puntos destacados de la convocatoria es que la inscripción deberá realizarse de manera personal y presencial. Por lo tanto, quienes quieran incorporarse al listado o actualizar sus datos tendrán que concurrir directamente a la Delegación Municipal de Arroyo Dulce.

La atención se concentrará durante cinco días consecutivos, de 9 a 12, entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre. Allí, los vecinos podrán presentar la documentación correspondiente y recibir orientación sobre los pasos que deben cumplir para completar el procedimiento.

La apertura del registro constituye una etapa administrativa para reunir y actualizar la información de quienes manifiestan interés en adquirir terrenos en la localidad. No obstante, la inscripción por sí sola no implica la adjudicación automática de un lote, ya que las condiciones y los pasos posteriores dependerán de lo que establezca el programa municipal.