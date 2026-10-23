Arrecifes: Energía solar, autorizan la conexión del proyecto de 360 Energy

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El Gobierno nacional aprobó el acceso a la capacidad de transporte eléctrico para el parque fotovoltaico de 360 Energy Solar, que se conectará al sistema energético a través de las estaciones transformadoras Todd 2 y Arrecifes 3.

El parque solar fotovoltaico de 360 Energy Solar en la ciudad de Arrecifes recibió la autorización para acceder a la capacidad de transporte de energía eléctrica, un paso clave para su vinculación al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El proyecto cuenta con una potencia de 16,5 megavatios y deberá cumplir con los requerimientos técnicos establecidos por las empresas del sector.

El parque solar de Arrecifes recibió la autorización nacional La aprobación fue otorgada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad mediante la nota NO-2026-102130642-APN-DIRECTORIO#ENREGE 1. La autorización responde a una solicitud presentada por TRANSBA, a pedido de la empresa 360 Energy Solar, para habilitar el acceso a la capacidad de transporte eléctrico necesaria para el desarrollo del emprendimiento.

La medida se formalizó luego de que venciera el plazo establecido por la Resolución ENReGE Nº 435/2026 para presentar observaciones, oposiciones o propuestas de proyectos alternativos. Ese período formó parte del procedimiento de difusión previsto para evaluar la solicitud de acceso a la red eléctrica.

La decisión representa un avance administrativo para la infraestructura energética proyectada en el distrito bonaerense, aunque la autorización de acceso al transporte no implica, por sí sola, que la planta ya se encuentre en operación comercial.

Cómo se conectará el emprendimiento al sistema eléctrico El proyecto contempla la incorporación de la energía generada por el Parque Solar Fotovoltaico 360 Energy Arrecifes al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mediante una conexión en barras de 33 kilovoltios (kV) de la Estación Transformadora Todd 2.

Esta instalación se encuentra vinculada a la Estación Transformadora Arrecifes 3, que forma parte del esquema de infraestructura eléctrica involucrado en la iniciativa. La conexión permitirá articular el emprendimiento con la red de transporte y distribución de energía de la región.

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En el esquema previsto, la Estación Transformadora Todd se encuentra dentro de la jurisdicción de EDEN, que actuará como Prestador Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT). Por su parte, la Estación Transformadora Arrecifes está bajo la jurisdicción de TRANSBA, empresa que intervino en la solicitud de acceso a la capacidad de transporte.

Los requisitos técnicos que deberá cumplir 360 Energy Solar La autorización establece que 360 Energy Solar deberá cumplir estrictamente con los requerimientos técnicos formulados por TRANSBA, EDEN y CAMMESA. Estas condiciones forman parte de las exigencias previstas para garantizar la adecuada integración del parque solar al sistema eléctrico.

La intervención de las empresas involucradas contempla aspectos relacionados con la conexión y el funcionamiento de la infraestructura eléctrica, en el marco de las responsabilidades que cada una tiene dentro de la red.

El trámite corresponde al expediente EX-2023-131292401-APN-SD#ENRE, en el que se encuadró la solicitud. Con la aprobación del acceso a la capacidad de transporte, el proyecto de 16,5 MW suma un paso regulatorio para su vinculación al sistema eléctrico argentino.