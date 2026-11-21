Arrecifes de hace 130.000 años: qué pueden enseñar los fósiles de Jamaica para salvar a los corales del Caribe

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Un equipo de la Universidad de Texas comparó arrecifes fósiles con los actuales. Los corales ramificados que antes dominaban hoy casi desaparecieron.

Investigadores de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, analizaron arrecifes fósiles de entre 125.000 y 130.000 años en el noreste de Jamaica para saber cómo eran los arrecifes del Caribe antes de su deterioro. Según sus conclusiones, ese registro puede ayudar a definir dónde conviene restaurar los corales en un mundo más cálido.

Un problema de punto de partida Los arrecifes de coral de Jamaica sufrieron un deterioro grave en los últimos 70 años. Eso plantea una dificultad para quienes trabajan en su recuperación: como los estudios se hacen sobre arrecifes ya dañados, no hay una referencia clara de cómo era un arrecife sano.

La autora principal de los trabajos, Claire Williams, explicó que esa falta de referencia impedía conocer aspectos como la capacidad de recuperación de los corales. Su hipótesis fue que el registro fósil podía ofrecer una imagen más completa de qué condiciones toleran las distintas especies y permitir mejores predicciones.

En el noreste de Jamaica, los restos de esos arrecifes antiguos están a pocos metros de los corales vivos, lo que facilita la comparación.

Cómo se hizo el estudio El equipo trabajó en dos sitios de la región de Portland, en el noreste de la isla: Dragon Point y Navy Island. Allí analizó arrecifes fósiles del Pleistoceno tardío, un período conocido por sus etapas cálidas entre glaciaciones.

Como esos arrecifes hoy están por encima del nivel del mar, los investigadores adaptaron un método que se usa para monitorear corales vivos: en lugar de nadar sobre ellos, caminaron a lo largo de los arrecifes y fotografiaron los fósiles para estimar la cantidad y la distribución de cada especie. Después compararon esos datos con los de los arrecifes actuales.

Qué encontraron En el pasado, los arrecifes estaban dominados por corales ramificados del género Acropora, como el cuerno de alce (Acropora palmata) y el cuerno de ciervo (Acropora cervicornis). En Dragon Point, el cuerno de alce representaba alrededor del 40 % de la comunidad de corales. En Navy Island era menos frecuente, cerca del 10 %, y tenían más presencia otras especies, como las del género Orbicella.

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Hoy, en cambio, esos corales ramificados están casi todos muertos y cubiertos de algas. La mayoría de los corales que quedan son de la especie Porites astreoides, de forma redondeada. Según Williams, se recupera rápido después de las perturbaciones, pero no aporta una estructura útil al arrecife.

La diferencia es importante, porque las especies ramificadas grandes ofrecen hábitat a otras especies y protegen las costas del oleaje.

Dónde podrían sobrevivir los corales En el segundo trabajo, los investigadores incorporaron los datos fósiles a modelos que estiman en qué zonas cada especie encuentra las condiciones que necesita. Con ese registro, pudieron identificar mejor las tolerancias de los corales a factores como la temperatura del agua y la salinidad, y predecir dónde podrían persistir en el futuro.

Esa información es clave para la restauración. Rowan Martindale, investigadora de la Universidad de Texas y coautora, explicó que es posible cultivar corales en viveros y trasplantarlos a arrecifes dañados, una técnica conocida como jardinería de corales. Pero si se trasplantan a lugares que serán demasiado cálidos en el futuro, advirtió, no van a sobrevivir.