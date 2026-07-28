Argentino perdió en doble suplementario y quedó obligado a ganar en Junín

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San Martín se llevó el primer punto en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial de básquetbol al imponerse 82 a 78 en un partidazo en el estadio “Socios Fundadores”. El viernes, el “Blanco” buscará igualar la serie como visitante para forzar un tercer encuentro.

Argentino de Pergamino estuvo muy cerca de quedarse con el primer punto de la serie, pero terminó cayendo ante San Martín de Junín por 82 a 78, luego de dos suplementarios, en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial de básquetbol.

En la noche de este lunes, en un estadio "Socios Fundadores" con clima de playoff, el “Blanco” protagonizó un duelo de enorme intensidad frente al equipo juninense. Tras igualar en 67 al término del tiempo reglamentario y en 72 al finalizar el primer suplementario, la visita logró imponerse en los cinco minutos finales para quedarse con el triunfo y adelantarse 1 a 0 en la serie al mejor de tres juegos.

El encuentro tuvo un desenlace electrizante. Cuando parecía que Argentino se llevaba la victoria en el tiempo reglamentario, un doble de Lucas Lombardi estableció el 67-67 y forzó el tiempo extra. En ese primer suplementario, el local arrancó mejor. Llegó a sacar una ventaja de cinco puntos, pero no logró sostenerla ni cerrar el partido. San Martín reaccionó, volvió a empatar el marcador en 72 y llevó la definición a un segundo suplementario, donde terminó inclinando la balanza a su favor.

El máximo anotador del encuentro fue Guido Pinelli, autor de 26 puntos para San Martín. Lo secundaron el pergaminense Jonatan Slider, con 17, y Lucas Lombardi, con 14. En Argentino, Luciano González encabezó el goleo con 20 puntos. También tuvieron una destacada producción Matías Colliard, con 15 puntos; Agustín Zapillón y Valentino Cichillitti, con 11 cada uno; y Mateo Suleta, con 10.

Obligado a ganar en Junín Con este resultado, San Martín quedó a una victoria de meterse en la final y tendrá la oportunidad de definir la serie el próximo viernes 31 de local en el "Bastión de Belgrano". El equipo dirigido por Francisco Colombo, que fue segundo en la Zona Norte 2, está obligado a ganar como visitante para igualar la llave y forzar un tercer y decisivo encuentro, previsto para el sábado 1 de agosto, también en Junín, ya que el conjunto juninense cuenta con la ventaja de localía.

El vencedor de esta semifinal enfrentará al ganador de la serie entre Colón de Chivilcoy y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Ese cruce comenzó el domingo y tuvo como vencedor a Colón, que hizo valer su localía al imponerse por 79 a 75.