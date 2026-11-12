Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

ARBA: este viernes vence la primera etapa del plan de regularización de deudas con descuentos de hasta el 40%

El régimen especial de la Agencia de Recaudación bonaerense ofrece bonificaciones decrecientes hasta el 31 de diciembre para quienes necesiten ponerse al día con sus obligaciones tributarias.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
12 de noviembre de 2026 a las 12:30 p. m.
ARBA
Durante este período se encuentran disponibles las bonificaciones más elevadas.

Este viernes 13 finalizará la primera etapa del plan especial de regularización de deudas que puso en marcha la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), una herramienta que permite acceder a bonificaciones de hasta el 40% sobre intereses, recargos y multas para quienes necesiten normalizar su situación tributaria.

La iniciativa, que comenzó el 26 de octubre y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre, contempla un esquema de beneficios escalonados. Esto significa que quienes adhieran durante los primeros días podrán acceder a descuentos más importantes, mientras que las bonificaciones disminuirán a medida que avance el calendario.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Arrancan seis días sin bancos en la provincia: el cronograma completo y qué se puede hacer igual

6/11, 10:56 a. m.
Arrancan seis días sin bancos en la provincia: el cronograma completo y qué se puede hacer igual
2

Pérez Millán: hirió con una navaja a una adolescente y publicó un video en TikTok

10/11, 09:29 a. m.
Pérez Millán: hirió con una navaja a una adolescente y publicó un video en TikTok
3

San Pedro: Murió un motociclista tras descompensarse y caer sobre la calzada en el acceso a Río Tala

8/11, 10:15 a. m.
San Pedro: Murió un motociclista tras descompensarse y caer sobre la calzada en el acceso a Río Tala
4

Clínica La Pequeña Familia realizó las Jornadas de Calidad y Seguridad del Paciente

7/11, 12:52 p. m.
Clínica La Pequeña Familia realizó las Jornadas de Calidad y Seguridad del Paciente
5

Baradero: Abel Pintos llegará a la ciudad con un espectáculo que también tendrá a Turf, Coti y Ahyre

5/11, 10:38 a. m.
Baradero: Abel Pintos llegará a la ciudad con un espectáculo que también tendrá a Turf, Coti y Ahyre

La propuesta está dirigida tanto a particulares como a comercios, pequeñas y medianas empresas y grandes compañías. Comprende obligaciones vinculadas con los impuestos Inmobiliario, Automotor, Embarcaciones Deportivas, Ingresos Brutos y Sellos, con distintas alternativas para cancelar las deudas.

En Pergamino y los distritos de la región, el programa adquiere una dimensión significativa. De acuerdo con los datos difundidos por el organismo provincial, son 64.206 los contribuyentes que registran obligaciones pendientes, por un monto que supera los 357 millones de pesos.

Publicidad

Seguí leyendo

San Nicolás acumula más de $190 millones en deudas con ARBA y lidera el ranking regional
San Nicolás

San Nicolás acumula más de $190 millones en deudas con ARBA y lidera el ranking regional

En diálogo con LA OPINION, Federico Gosman, subdirector ejecutivo de Recaudación y Catastro de ARBA, brindó detalles sobre el funcionamiento del régimen y explicó las razones que llevaron a implementar esta herramienta en un contexto económico en el que, según señaló, se observa una caída en los niveles de cumplimiento tributario.

 El viernes 13, una fecha clave

La primera etapa del programa comenzó el 26 de octubre y concluirá este viernes 13 de noviembre. Durante este período se encuentran disponibles las bonificaciones más elevadas: 40% para quienes cancelen sus obligaciones al contado, 20% para quienes opten por hacerlo en tres cuotas y 15% para quienes elijan seis cuotas.

Publicidad

Gosman explicó que el organismo organizó el régimen en cuatro etapas, con el propósito de incentivar la adhesión temprana. "La idea era incentivar el ingreso temprano al plan, que realmente la gente venga rápido y aproveche hasta el 13 de noviembre los máximos descuentos", señaló.

Arba
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...