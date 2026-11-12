ARBA: este viernes vence la primera etapa del plan de regularización de deudas con descuentos de hasta el 40%

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El régimen especial de la Agencia de Recaudación bonaerense ofrece bonificaciones decrecientes hasta el 31 de diciembre para quienes necesiten ponerse al día con sus obligaciones tributarias.

Este viernes 13 finalizará la primera etapa del plan especial de regularización de deudas que puso en marcha la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), una herramienta que permite acceder a bonificaciones de hasta el 40% sobre intereses, recargos y multas para quienes necesiten normalizar su situación tributaria.

La iniciativa, que comenzó el 26 de octubre y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre, contempla un esquema de beneficios escalonados. Esto significa que quienes adhieran durante los primeros días podrán acceder a descuentos más importantes, mientras que las bonificaciones disminuirán a medida que avance el calendario.

La propuesta está dirigida tanto a particulares como a comercios, pequeñas y medianas empresas y grandes compañías. Comprende obligaciones vinculadas con los impuestos Inmobiliario, Automotor, Embarcaciones Deportivas, Ingresos Brutos y Sellos, con distintas alternativas para cancelar las deudas.

En Pergamino y los distritos de la región, el programa adquiere una dimensión significativa. De acuerdo con los datos difundidos por el organismo provincial, son 64.206 los contribuyentes que registran obligaciones pendientes, por un monto que supera los 357 millones de pesos.

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En diálogo con LA OPINION, Federico Gosman, subdirector ejecutivo de Recaudación y Catastro de ARBA, brindó detalles sobre el funcionamiento del régimen y explicó las razones que llevaron a implementar esta herramienta en un contexto económico en el que, según señaló, se observa una caída en los niveles de cumplimiento tributario.

El viernes 13, una fecha clave La primera etapa del programa comenzó el 26 de octubre y concluirá este viernes 13 de noviembre. Durante este período se encuentran disponibles las bonificaciones más elevadas: 40% para quienes cancelen sus obligaciones al contado, 20% para quienes opten por hacerlo en tres cuotas y 15% para quienes elijan seis cuotas.