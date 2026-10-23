ARBA ofrece descuentos de hasta el 40% para ponerse al día con los impuestos: cómo acceder

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Pergamino

Desde el lunes 26 de octubre comenzará a regir un régimen especial para regularizar deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y otros tributos provinciales.

23 de octubre de 2026 a las 11:37 a. m.

23 de octubre de 2026 a las 11:37 a. m.

Los contribuyentes de Pergamino y de toda la provincia de Buenos Aires que mantengan deudas impositivas tendrán una nueva oportunidad para regularizar su situación antes de fin de año. La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) oficializó un régimen excepcional de pagos que contempla descuentos de hasta el 40%, dependiendo de la fecha de adhesión y de la modalidad elegida para cancelar las obligaciones pendientes.

La iniciativa comenzará a regir el próximo lunes 26 de octubre y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre. Está destinada tanto a particulares como a comerciantes, profesionales y empresas que necesiten ponerse al día con el fisco provincial.

Uno de los aspectos más importantes es que los beneficios serán decrecientes. Esto significa que quienes formalicen el plan durante las primeras semanas podrán obtener descuentos superiores a los previstos para noviembre y diciembre.

Qué impuestos están incluidos

El nuevo régimen permitirá regularizar obligaciones correspondientes a distintos tributos administrados por ARBA:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Impuesto de Sellos.

Impuesto Inmobiliario Básico y Complementario.

Impuesto Automotor, conocido habitualmente como Patente.

Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

Podrán incorporarse deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o bajo fiscalización.

También se admitirán obligaciones correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos, para el cual solamente podrán incluirse períodos anteriores.

Además, el esquema contempla la posibilidad de incorporar saldos de planes de pago que hayan caducado, bajo las condiciones establecidas por la normativa.

Cuánto se puede ahorrar según la fecha de adhesión

ARBA estableció cuatro períodos con diferentes niveles de bonificación.

Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre, quienes cancelen sus obligaciones al contado podrán acceder al descuento máximo del 40%. En ese mismo período, la bonificación será del 20% para quienes elijan pagar en tres cuotas y del 15% para quienes opten por seis cuotas.

Del 14 al 27 de noviembre, los beneficios disminuirán al 35% para pagos al contado, 15% para tres cuotas y 10% para seis cuotas.

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En la tercera etapa, comprendida entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, los descuentos serán del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen la deuda al contado.

Es importante aclarar que las bonificaciones tendrán como límite el capital adeudado, de manera que no podrán superar el importe original de la obligación.

Para quienes necesiten financiar sus compromisos en un plazo más extenso, continuarán disponibles los planes habituales de ARBA, que contemplan una mayor cantidad de cuotas.

Por qué es importante regularizar las deudas antes de 2027

Más allá del descuento inmediato, el nuevo régimen tiene una finalidad adicional: permitir que los contribuyentes lleguen al próximo año sin obligaciones pendientes.

Según explicó el organismo provincial, no registrar deudas será una condición indispensable para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos previstos para 2027.

De esta manera, quienes aprovechen el régimen no solamente podrán reducir el monto de sus obligaciones actuales, sino también quedar en condiciones de acceder a futuros beneficios por cumplimiento.

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El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que la medida busca ofrecer una herramienta de regularización en un contexto económico complejo, marcado por las dificultades que atraviesan numerosos contribuyentes para afrontar sus compromisos tributarios.

Cómo acceder al nuevo plan de pagos

El trámite será exclusivamente digital y estará disponible desde el lunes 26 de octubre a través del sitio oficial de ARBA.

Los interesados deberán ingresar a la página del organismo, seleccionar el impuesto correspondiente, consultar las obligaciones pendientes y elegir la modalidad de cancelación que mejor se adapte a sus posibilidades.

Una vez realizada la adhesión, podrán formalizar el plan de acuerdo con las condiciones y bonificaciones vigentes para la fecha elegida.

Para los vecinos de Pergamino que registren deudas de Patente, Inmobiliario o Ingresos Brutos, la recomendación es consultar su situación tributaria antes del 13 de noviembre, fecha en la que finalizará la primera etapa y, con ella, la posibilidad de acceder a los descuentos más elevados.