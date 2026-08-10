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Impuesto Automotor: vence este martes el plazo para pagar la cuota 6 con descuento

ARBA recordó que hasta este martes se puede abonar la sexta cuota del Impuesto a los Automotores con una bonificación de hasta el 10%. El pago puede realizarse de manera online, mediante Cuenta DNI, en bancos habilitados o en Provincia Net Pagos.

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10 de agosto de 2026 a las 02:27 p. m.
Impuesto Automotor: vence este martes el plazo para pagar la cuota 6 con descuento
Una de las alternativas de pago disponibles es realizar el trámite de manera digital.

Los contribuyentes bonaerenses tienen tiempo hasta este martes para abonar la cuota seis del Impuesto a los Automotores y acceder a un descuento de hasta el 10%.

La información fue confirmada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que recordó que la bonificación alcanza a quienes se encuentren al día y realicen el pago dentro del plazo establecido.

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El beneficio puede obtenerse independientemente del medio de pago elegido por el contribuyente.

 Cómo pagar la cuota

Una de las alternativas disponibles es realizar el trámite de manera digital a través del sitio oficial de ARBA. Para ello, se debe ingresar a “Pagá tus impuestos”, donde es posible efectuar el pago con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar posteriormente en cajeros automáticos.

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También existe la posibilidad de utilizar Cuenta DNI. En este caso, los contribuyentes pueden escanear el código QR incluido en el correo electrónico enviado por ARBA. El código permanecerá habilitado hasta la fecha de vencimiento correspondiente a la cuota.

Quienes opten por realizar el pago de manera presencial también cuentan con alternativas. Pueden concurrir a entidades bancarias habilitadas o a las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.

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En estos últimos casos, es necesario descargar previamente la boleta desde la página oficial de ARBA.

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 Un nuevo esquema de vencimientos

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ARBA también recordó que durante este año comenzó a implementarse un nuevo esquema de vencimientos para el Impuesto a los Automotores.

La modificación contempla la posibilidad de abonar la patente en hasta 10 cuotas mensuales, una modalidad que busca brindar mayor previsibilidad financiera a los contribuyentes bonaerenses y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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De esta manera, quienes todavía no hayan abonado la sexta cuota tienen hasta este martes para hacerlo en término y aprovechar la bonificación de hasta el 10%.

 Dónde realizar el pago

Para consultar la boleta, conocer el importe correspondiente y acceder a las distintas modalidades de pago, los contribuyentes pueden ingresar al sitio oficial de ARBA y dirigirse al apartado “Pagá tus impuestos”.

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