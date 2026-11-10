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Aprehendieron a un sujeto que robó un lavarropas tras romper una ventana en una vivienda

El procedimiento se realizó este martes por la mañana en calle Nicolás Reppetto. El sospechoso, de 39 años, trasladaba el electrodoméstico sustraído.

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10 de noviembre de 2026 a las 09:57 a. m.
Aprehendieron a un sujeto que robó un lavarropas tras romper una ventana en una vivienda
El sujeto de 39 años feu aprehendido por Patrulla Urbana y la Policía.Foto: LA OPINION

Un sujeto de 39 años fue aprehendido este martes por la mañana en calle Nicolás Reppetto, en Pergamino, luego de ser sorprendido mientras trasladaba un lavarropas que había sido sustraído de una vivienda. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas, con intervención de agentes de la Patrulla Municipal, y quedó a disposición de la Fiscalía Nº 3.

El episodio se registró alrededor de las 7:00, cuando personal policial del Comando de Patrullas acudió a un sector de calle Nicolás Reppetto junto a integrantes de la Patrulla Municipal, a partir de un aviso que alertaba sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa.

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Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a un individuo de 39 años que llevaba consigo un lavarropas a paleta de color blanco, marca Patriot. Ante esa circunstancia, procedieron a su aprehensión y comenzaron a establecer la procedencia del electrodoméstico.

Daños en una ventana

Durante las actuaciones, los uniformados entrevistaron a una mujer de 39 años que manifestó ser propietaria del artefacto. La damnificada explicó que había constatado daños en una de las bisagras de la ventana ubicada en el frente de su domicilio y advirtió que le faltaba un lavarropas a paleta de color blanco.

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La mujer reconoció el electrodoméstico que llevaba el aprehendido como de su propiedad, circunstancia que permitió vincular el procedimiento policial con la sustracción denunciada.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ingreso a la propiedad habría sido concretado mediante la rotura de una de las partes de la abertura frontal, que presentaba daños en una de sus bisagras.

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Intervención judicial

Tras la identificación del sospechoso y el reconocimiento del lavarropas por parte de la propietaria, los efectivos concretaron el traslado del aprehendido a la Comisaría Tercera, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino, que deberá determinar las circunstancias del episodio y la responsabilidad penal del imputado.

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El procedimiento se inició a partir de la intervención conjunta del Comando de Patrullas y la Patrulla Municipal, que permitió identificar al sospechoso cuando todavía trasladaba el electrodoméstico sustraído de la vivienda.

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