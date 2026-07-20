Amenazaron a un adolescente por celebrar el título de España en el Mundial 2026 con un estado de WhatsApp

> Amenazaron a un adolescente por celebrar el título de España en el Mundial 2026 con un estado de WhatsApp

Policiales

La madre denunció en la Comisaría Primera que su hijo de 14 años recibió llamados y mensajes intimidatorios tras publicar una foto por el campeonato de España.

Un adolescente de 14 años fue víctima de amenazas telefónicas y mediante mensajes luego de publicar un estado de WhatsApp para celebrar la consagración de España en la Copa del Mundo de Fútbol FIFA 2026. La madre realizó la denuncia en la Comisaría Primera y entregó capturas de pantalla con el contenido intimidatorio para que la Justicia investigue el caso.

Amenazas por WhatsApp Lo que comenzó como una expresión de alegría por un resultado deportivo terminó convirtiéndose en un episodio de intimidación que ya es materia de investigación judicial.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía, el domingo alrededor de las 19:00 un adolescente de 14 años publicó en su estado de WhatsApp una fotografía para celebrar el campeonato obtenido por la selección de España en la Copa del Mundo de Fútbol FIFA 2026.

Pocos minutos después de compartir la imagen, el menor comenzó a recibir una importante cantidad de llamados telefónicos y mensajes con contenido intimidatorio provenientes de distintos números, una situación que generó preocupación en el ámbito familiar.

Denuncia de la madre Al advertir lo que estaba ocurriendo, la madre del adolescente decidió concurrir a la Comisaría Primera para formalizar la denuncia y solicitar la intervención de la Justicia.

La mujer, de 50 años, aportó a los investigadores capturas de pantalla de los mensajes recibidos por su hijo, material que fue incorporado a la causa como elemento probatorio para avanzar en la identificación de los responsables de las amenazas.

La documentación presentada permitirá analizar tanto el contenido de los mensajes como los números telefónicos desde los cuales fueron enviados.

Investiga la Fiscalía La causa quedó registrada bajo la carátula "Amenazas", en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 12-00-004945-26.

Seguí leyendo Policiales Dos sujetos intentaron irse sin pagar la cuenta de cervezas y fueron retenidos por un mozo

Las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6, desde donde se impartieron las primeras diligencias para esclarecer el episodio y determinar el origen de las comunicaciones intimidatorias.

Entre las medidas que habitualmente se realizan en este tipo de investigaciones figuran el análisis de la evidencia digital, la identificación de las líneas telefónicas involucradas y la eventual citación de personas que puedan aportar información útil para el esclarecimiento del hecho.

Violencia en redes El caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos que implica la violencia digital, especialmente cuando involucra a adolescentes y tiene origen en publicaciones realizadas en redes sociales o plataformas de mensajería.

Especialistas en convivencia digital recuerdan que las amenazas, los hostigamientos y cualquier conducta intimidatoria realizada por medios electrónicos pueden constituir delitos y deben ser denunciados para permitir la actuación de la Justicia.

En este caso, la investigación buscará establecer quiénes fueron los autores de las comunicaciones, si actuaron de manera individual o coordinada y cuál fue el alcance de las amenazas dirigidas al menor luego de una simple manifestación vinculada a un acontecimiento deportivo.