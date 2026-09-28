Allanaron los domicilios de dos sospechosos de hurtar y ocultar el teéfono sustraído a un playero

> Allanaron los domicilios de dos sospechosos de hurtar y ocultar el teéfono sustraído a un playero

Policiales

Las cámaras permitieron identificar al sospechoso del hurto y recuperar el teléfono en otro domicilio del barrio Jorge Newbery.

El hurto de un teléfono celular a un playero de una estación de servicios de Pergamino fue esclarecido tras el análisis de las cámaras de seguridad. El GTO identificó a un sospechoso, allanó su domicilio y luego realizó otro procedimiento en Jorge Newbery, donde recuperó el equipo.

Cámaras clave para esclarecer el hurto El hecho se produjo en una estación de servicios ubicada en la zona de la ruta 8 y la avenida Intendente Ernesto Illia, donde trabaja un playero de 52 años. De acuerdo con la denuncia, el trabajador advirtió el faltante de un teléfono celular Motorola G22, de color negro y azul, que se encontraba en el sector de atención al público.

Ante la situación, se dio aviso al sistema de emergencias 911 y personal del Comando de Patrulla concurrió al establecimiento. En el lugar, el trabajador aportó información sobre lo ocurrido y señaló que las cámaras de seguridad habían registrado el momento en que un sujeto ingresó al sector y tomó el dispositivo.

Las imágenes fueron incorporadas a la investigación y quedaron bajo análisis de los investigadores del Grupo Táctico Operativo (GTO), con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7. A partir del seguimiento de las filmaciones y de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron individualizar al sospechoso señalado como presunto autor del hurto.

Allanamiento por el hurto Con esos elementos, el personal del GTO avanzó con una diligencia de allanamiento con anuencia en un domicilio ubicado en Monroe al 1400, en el barrio Centenario. El procedimiento permitió localizar al sospechoso señalado en la investigación, identificado como Lucas Nicolás Ferreyra, de 38 años.

El sujeto fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde se cumplimentaron las actuaciones correspondientes y se le notificó la formación de una causa penal por el delito de hurto. En ese domicilio, sin embargo, no fue encontrado el teléfono celular denunciado como sustraído.

La investigación continuó entonces con el objetivo de establecer qué había ocurrido con el dispositivo después de la sustracción y determinar si había sido trasladado a otro lugar.

Recuperaron celular en Jorge Newbery Las tareas desarrolladas por los investigadores condujeron a un segundo domicilio, ubicado en Chacabuco al 1100, en el barrio Jorge Newbery. Allí se desplegó otro procedimiento en el marco de la misma investigación.

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En la vivienda fue localizado Maicol Rodríguez, de 24 años, y los efectivos encontraron en su poder el teléfono Motorola G22 de color negro que había sido denunciado como sustraído en la estación de servicios.

El hallazgo permitió recuperar el equipo de comunicación móvil y establecer una nueva línea investigativa vinculada con el destino que había tenido el teléfono luego del hurto.

Causa por encubrimiento Rodríguez fue trasladado también a la Comisaría Segunda y quedó notificado de la formación de una causa penal por la figura de encubrimiento, debido a que el teléfono sustraído fue encontrado en su poder durante el procedimiento realizado en el barrio Jorge Newbery.

Al igual que en el caso de Ferreyra, luego de cumplimentarse las diligencias procesales correspondientes, ambos sujetos recuperaron la libertad en los términos previstos por el artículo 161 del Código Procesal Penal.

De esta manera, la investigación permitió avanzar sobre dos situaciones diferentes: por un lado, la identificación del sospechoso al que se atribuye la sustracción del teléfono y, por otro, la recuperación del aparato en poder de otra persona, a quien se inició una causa por encubrimiento.