Allanamientos de la Policía Federal en Colón por una investigación sobre presunta venta de drogas

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La Policía Federal Argentina realizó dos allanamientos en Colón por una causa que investiga la presunta comercialización de drogas.

18 de septiembre de 2026 a las 10:44 a. m.

18 de septiembre de 2026 a las 10:44 a. m.

La Policía Federal Argentina realizó dos allanamientos en la ciudad de Colón, en el marco de una investigación por la presunta venta de drogas. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal Pergamino y permitieron secuestrar distintos elementos considerados de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de indicios que vinculaban a determinados domicilios de la ciudad de Colón con posibles maniobras relacionadas con la comercialización de estupefacientes. A partir de esa información, los investigadores comenzaron a desarrollar distintas tareas de análisis criminal e inteligencia.

El trabajo realizado por los agentes de la Policía Federal Argentina permitió reunir información y avanzar en la identificación de los domicilios que quedaron bajo sospecha dentro de la investigación judicial.

La Policía Federal Argentina realizó dos allanamientos en Colón por una investigación por presunta venta de drogas. — LA OPINION Con los elementos reunidos durante la pesquisa, se solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento. Las medidas fueron autorizadas por la Justicia y finalmente se concretaron durante la jornada del jueves 17 de septiembre.

Los procedimientos fueron desarrollados por personal de la División Unidad Operativa Federal Pergamino, dependencia que se encuentra bajo la órbita de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina.

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Durante los dos allanamientos realizados en Colón, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para el avance de las actuaciones. El material incautado será incorporado a la causa y sometido a las medidas de análisis que correspondan para determinar su eventual vinculación con los hechos investigados.

La Policía Federal Argentina realizó dos allanamientos en Colón por una investigación por presunta venta de drogas. — LA OPINION La investigación se encuentra bajo la intervención del Juzgado de Garantías N.° 3 y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 9, ambos pertenecientes al Departamento Judicial Pergamino.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de las tareas de investigación orientadas a desarticular posibles puntos de comercialización de estupefacientes y aportar elementos de prueba a las investigaciones impulsadas por la Justicia.