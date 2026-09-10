Allanamiento en Villa Ramallo por una causa vinculada a pornografía infantil

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La Policía allanó una vivienda de Villa Ramallo en una investigación por una causa vinculada a material de abuso sexual infantil. Secuestraron celulares y una computadora.

Un operativo policial realizado este jueves por la mañana en Villa Ramallo terminó con el secuestro de cinco teléfonos celulares, un pendrive y un equipo CPU, en el marco de una investigación judicial vinculada a la presunta producción y comercialización de representaciones sexuales de menores de 18 años. No hubo aprehensiones durante el procedimiento.

Allanamiento en una vivienda de Villa Ramallo El procedimiento se concretó alrededor de las 6:30 en una vivienda ubicada sobre calle Arturo Illia al 700, en Villa Ramallo. La medida fue ejecutada por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal Ramallo Primera y personal de la DDI Avanzada Ramallo.

El allanamiento había sido autorizado por el Juzgado de Garantías N° 1 y forma parte de una investigación en la que se analiza una presunta infracción al artículo 128 del Código Penal, relacionado con delitos vinculados a representaciones sexuales de menores de edad.

Qué elementos secuestró la Policía Durante la intervención, los efectivos encontraron y secuestraron cinco teléfonos celulares, un pendrive y un equipo CPU. Los dispositivos fueron incorporados a la causa y quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a los análisis correspondientes.

El objetivo de las pericias será determinar si los elementos tecnológicos contienen información de interés para la investigación y establecer, eventualmente, su relación con los hechos que son materia de pesquisa.

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Un hombre fue notificado en el marco de la causa En el domicilio allanado se encontraba un hombre de 50 años, quien fue notificado de los alcances del artículo 60 del Código Procesal Penal por disposición del magistrado interviniente.

Según se informó, por el momento no se produjeron aprehensiones como consecuencia del procedimiento. La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía, que deberá avanzar con el análisis del material secuestrado y determinar las próximas medidas procesales.