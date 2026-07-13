Alexis Chávez sumó otra medalla internacional: plata en Valledupar 2026

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El pergaminense finalizó segundo en los 100 metros T36 de los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. Quedó a dos centésimas del ganador, el también argentino Fabricio López.

Alexis Chávez volvió a subirse a un podio internacional. El atleta pergaminense obtuvo en la tarde de este domingo la medalla de plata en los 100 metros T36 de los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, en el estadio de atletismo "José Luis Parada", y continúa ampliando una trayectoria que lo tiene entre las grandes figuras del para atletismo argentino.

El pergaminense de 23 años registró un tiempo de 12s. 13/100 y, en una definición sumamente ajustada, completó el 1-2 para la delegación argentina. La medalla de oro quedó en poder de Fabricio López, de la localidad de Vedia, quien se impuso con 12s. 11/100. Tras cruzar la línea de llegada, el vencedor sufrió una caída que le provocó raspaduras en varias partes del cuerpo.

La medalla de bronce y el último lugar del podio fueron para el colombiano Omar Acosta, con 12s. 21/100, mientras que cuarto finalizó el brasileño Aser Mateus Almeida (12s. 53/100) y quinto el panameño Enrique Ornano Díaz (13s. 72/100).

Para Chávez se trata de una nueva conquista internacional que ratifica su vigencia en la elite del para atletismo. Triple medallista paralímpico, fue bronce en los 100 metros T36 en Tokio 2020 y en París 2024 consiguió la medalla de plata en los 100 metros y el bronce en los 400 metros de la misma categoría.

La medalla obtenida en Valledupar llega dos meses después de que el atleta pergaminense alcanzara otro hito en su carrera al ubicarse en el primer puesto del ranking mundial 2026 de los 100 metros T36 de World Para Athletics. Ese liderazgo lo consiguió gracias al registro de 11s. 92/100 logrado en marzo durante el Open Copar de la Patagonia, en Neuquén. Luego fue desplazado al segundo puesto por el indonesio Muhammad Putra, que el 16 de junio marcó 11s. 89/100.

Gran comienzo del atletismo argentino La actuación de Chávez formó parte de un exitoso estreno del atletismo argentino en los Juegos Suramericanos. En la primera jornada de competencia, la delegación nacional cosechó 10 medallas: tres de oro, cinco de plata y dos de bronce.

Las preseas doradas fueron obtenidas por Fabricio López (100 metros T36), Aranceli Rotela (100 metros T36-37) y Franco Pinetti (salto en largo T13). Las medallas plateadas quedaron en poder de Alexis Chávez (100 metros T36), Milagros Mostaffa (100 metros T35), Franco Pinetti (100 metros T13), Maximiliano Villa (100 metros T35) y Gabriel Sosa (100 metros T54). Los bronces correspondieron a Lourdes Campero (100 metros T45-47) y Karen Tassi (lanzamiento de bala F35-37).