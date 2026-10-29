> Alerta sanitaria: piden no comprar ni consumir una fórmula infantil falsificada de la marca SanCor

Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Bromatología, informa a la comunidad sobre una alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una fórmula infantil en polvo falsificada que podría representar un riesgo para la salud, especialmente...



La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Bromatología, informa a la comunidad sobre una alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una fórmula infantil en polvo falsificada que podría representar un riesgo para la salud, especialmente de los bebés.

La advertencia fue difundida por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), luego de que la empresa elaboradora identificara diferencias entre el producto original y uno que habría sido falsificado.

¿Cómo identificar el producto?

La alerta corresponde al producto SanCor Bebé 1 Advanced, fórmula infantil en polvo, con los siguientes datos:

• Lote: L F-011207563.

• Fecha de elaboración: 10/01/2026.

• Fecha de vencimiento: 10/01/2027.

• RNE: 08-000019.

• RNPA: 08-002519.

Entre las diferencias detectadas respecto del producto original, se mencionan modificaciones en el color y el troquelado de los envases, características diferentes en el sellado, cucharas dosificadoras de menor tamaño y errores tipográficos en los rótulos.

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¿Qué deben hacer los consumidores?

Desde el Municipio se solicita a las familias que no compren ni consuman el producto identificado en la alerta. Quienes lo tengan en su poder deben abstenerse de utilizarlo.

Asimismo, se solicita a los comercios que suspendan su comercialización.

En caso de encontrar este producto a la venta en Pergamino, se recomienda comunicarse con la Dirección de Bromatología para informar la situación y facilitar las actuaciones correspondientes.

Dónde denunciar

Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino.

WhatsApp: 2477 1562115.

Para consultar la alerta oficial y conocer más detalles sobre las características del producto, ingresar al sitio del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires: https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/alertas_alimentarias/sancor-bebe