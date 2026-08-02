"Al Son de Rayuela": un recorrido artístico para redescubrir a Julio Cortázar

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Cultura

El viernes 8, en la Asociación Médica de Pergamino, se presentará la edición 2026 del taller Desde los Afectos, coordinado por la Dra. Cristina Sánchez. La propuesta reunirá instalaciones, danza, poesía, fotografía, mosaicos y otras expresiones que reinterpretan la emblemática novela Rayuela.

02 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m.

02 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m.

"Al Son de Rayuela" es el nombre del encuentro cultural que invita a descubrir la riqueza de la obra de Julio Cortázar a través de un recorrido por distintos lenguajes artísticos. La actividad se desarrollará el viernes 8 de agosto, a las 17:30, en la sede de la Asociación Médica de Pergamino (Estrada 349), con entrada libre y gratuita.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de la Asociación Médica de Pergamino junto con la Asociación Médicos Jubilados, tiene como objetivo abrir la institución a la comunidad y visibilizar su presencia mediante actividades culturales.

La muestra corresponde a la edición 2026 de Desde los Afectos, el taller de creaciones multimodales coordinado por la Dra. Cristina Sánchez, que este año eligió como eje la emblemática novela Rayuela.

"El objetivo de Desde los Afectos es activar la curiosidad sobre una obra literaria desde miradas múltiples, provocar una manera de leer el mismo texto en diversos lenguajes", explica Sánchez en contacto con LA OPINION.

En ese sentido, señala que "las interpretaciones multimodales de Rayuela de Cortázar son versiones de la misma obra desde el mismo gesto que es leer, pero desde distintos modos que incluyen danza, instalación, técnica de mosaico hecho en vidrio, pintura en tela, fotografía, fotografía intervenida, collage, poesía, poesía leída en vivo, relato, libro de artista, blog, juego interactivo y presentación digital".

Las autoras y sus producciones Entre las producciones que podrán apreciarse se encuentran instalaciones, collages, mosaicos en vidrio, fotografía, poesía leída en vivo, relatos, libros de artista, presentaciones digitales, danza y propuestas interactivas. Cada obra constituye una interpretación personal de Rayuela, reafirmando el espíritu abierto, lúdico y experimental que caracteriza a la novela de Cortázar y proponiendo al público una experiencia donde la literatura dialoga con las artes visuales, el movimiento y la palabra.

Las participantes compartirán el resultado de un año de trabajo creativo son:

-Zulema Forcat: Ache

-Adriana López: Amargo diario de un bloggero nocturno, tecnología amorosa. Blog.

-Clara Cantore: en busca de un cielo, poesía leída.

-IrisBallestrase: Fragmentos de mí rayuela y París sin la maga. Moebius y presentación digital.

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-Irma Pistolesi: Puentes y piedras/arte y pinceladas poéticas.

-María Inés Biagi: metáforas indecentes, flores, peces y formas insinuantes que hablan por sí solas. Instalación y relato.

-María Mercedes Capomaggi: arte y vida en una misma rayuela, collage emotivo, libro de artista e instalación.

-Susana Panza: La Maga y El viaje de Rayuela, técnica de mosaico hecho en vidrio.

-María Sylvina Giácoma: ¿Por qué Rayuela es un Ovillo? Desarmando el Ovillo. Una propuesta visual de múltiples recortes que resignifican la obra de Julio. Instalación y collage.

-María del Pilar Martínez: un puente es un mientras tanto, poesía leída.

-María Elena Oviedo: La Bohemia. Danza.

Artistas invitadas Además, la coordinadora destaca la participación de artistas invitadas: "Los invitados especiales que desinteresadamente me acompañan año a año para compartir su talento con el único propósito de difundir arte por el arte son: María Elena Oviedo, Susana Panza y la siempre recordada Lu Fioramonti".

Con entrada libre y gratuita, Al Son de Rayuela propone una oportunidad para acercarse a la obra de Cortázar desde perspectivas originales, reafirmando el poder del arte como espacio de encuentro y reflexión.